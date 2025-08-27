Receta de pastel vasco casero: un postre elegante y delicioso.

Esta receta de pastel vasco es un clásico de la repostería del País Vasco que combina una masa suave y delicada con un relleno cremoso de almendra o crema pastelera . Ideal para ocasiones especiales, este postre transmite tradición y elegancia en cada bocado, perfecto para sorprender en casa.

El pastel vasco , conocido en euskera como pastel vasco o gâteau basque , tiene sus orígenes en la región de Lapurdi y ha sido preparado durante generaciones en hogares y pastelerías. Su característica principal es la combinación de una masa quebrada ligeramente dulce que envuelve un relleno aromático y cremoso, generalmente de crema pastelera perfumada con licor , vainilla o incluso almendras . Lo que hace especial a este postre es la perfecta armonía entre la textura firme de la masa y la suavidad del relleno, además de su sabor equilibrado y delicado.

Prepararlo en casa permite disfrutar de su aroma cálido mientras se hornea, y aunque pueda parecer un postre sofisticado, su elaboración es accesible si se siguen los pasos con paciencia y cuidado. También es versátil: puede servirse en porciones individuales o en formato grande para compartir en reuniones familiares o celebraciones. El resultado final es un pastel elegante, aromático y con un sabor auténtico que refleja la tradición vasca.

Harina de trigo (300 g), mantequilla fría (150 g), azúcar (100 g), huevo (1 para la masa + 1 para el barnizado), almendra molida (50 g, opcional), sal fina (1 pizca), levadura química o polvo de hornear (1 cucharadita), esencia de vainilla (1 cucharadita), leche (250 ml), azúcar para la crema (100 g), yema de huevo (3), maicena o fécula de maíz (20 g), licor (opcional, 1 cucharada).

La receta de pastel vasco permite adaptaciones modernas con chocolate o frutos secos en el relleno.

Degusta esta porción con la infusión que más te guste.

Paso a paso para preparar pastel vasco

En un bol grande, mezcla la harina con la sal, la levadura y la almendra molida si la usas. Añade la mantequilla fría cortada en cubos y mezcla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa. Agrega el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta formar una masa homogénea. Envuelve en film transparente y refrigera al menos 30 minutos. En un cazo, calienta la leche sin que llegue a hervir. En un bol aparte, bate las yemas con el azúcar y la fécula de maíz hasta que quede una mezcla clara. Añade un poco de leche caliente para templar y luego incorpora todo al cazo. Cocina a fuego medio removiendo constantemente hasta que espese. Si deseas, añade una cucharada de licor. Deja enfriar cubierta con film para que no se forme costra. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde redondo de 22–24 cm de diámetro y espolvorea ligeramente con harina. Divide la masa en dos partes, una un poco más grande que la otra. Estira la parte más grande de la masa con un rodillo y colócala en el fondo del molde, cubriendo también los bordes. Pincha ligeramente con un tenedor para evitar que suba demasiado al hornearse. Vierte la crema pastelera en el molde, distribuyéndola de manera uniforme sobre la masa. Deja un borde libre para poder cubrir con la masa restante. Estira la masa restante y colócala sobre el relleno. Sella los bordes presionando ligeramente. Pincela la superficie con huevo batido para lograr un acabado dorado y brillante. Con un tenedor o cuchillo, realiza un patrón cruzado sobre la masa para darle el clásico diseño del pastel vasco. Esto también ayuda a que el vapor del relleno salga durante el horneado. Lleva el pastel al horno durante 35–40 minutos o hasta que la superficie esté dorada y firme al tacto. Retira y deja enfriar en el molde unos 10 minutos antes de desmoldar. Coloca el pastel sobre una rejilla para que se enfríe completamente. Esto permite que la crema se asiente y la masa mantenga su textura.

Prepara este pastel vasco y pasará a ser el preferido de todos Históricamente, la receta de pastel vasco se preparaba en celebraciones y fiestas familiares. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Corta en porciones y sirve solo o acompañado de café o té. También puede decorarse con azúcar glass antes de servir.

El pastel vasco es un postre que combina tradición, sabor y elegancia en cada bocado. Prepararlo en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y disfrutar de la experiencia de hornear un clásico de la repostería española. Su masa quebrada crujiente y su relleno suave y aromático crean un equilibrio perfecto entre texturas y sabores.

Además, esta receta es versátil: puede adaptarse a diferentes gustos, agregando licor, almendras o variaciones en la crema. El pastel se mantiene bien durante uno o dos días, lo que lo hace ideal para reuniones familiares o celebraciones. Prepararlo no requiere técnicas complejas, solo paciencia y cuidado en la cocción y el relleno. Cada mordisco transmite tradición y dedicación, convirtiendo este postre en un gesto especial para quienes lo desgustan. Así, el pastel vasco no solo es un dulce delicioso, sino también un homenaje a la repostería artesanal y a la cultura culinaria del País Vasco. ¡Y a disfrutar!.