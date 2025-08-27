Receta de pastel vasco casero: un postre elegante y delicioso.
Esta receta de pastel vasco enseña a preparar un postre tradicional con relleno cremoso, textura suave y sabor auténtico del País Vasco.
Esta receta de pastel vasco es un clásico de la repostería del País Vasco que combina una masa suave y delicada con un relleno cremoso de almendra o crema pastelera. Ideal para ocasiones especiales, este postre transmite tradición y elegancia en cada bocado, perfecto para sorprender en casa.
El pastel vasco, conocido en euskera como pastel vasco o gâteau basque, tiene sus orígenes en la región de Lapurdi y ha sido preparado durante generaciones en hogares y pastelerías. Su característica principal es la combinación de una masa quebrada ligeramente dulce que envuelve un relleno aromático y cremoso, generalmente de crema pastelera perfumada con licor, vainilla o incluso almendras. Lo que hace especial a este postre es la perfecta armonía entre la textura firme de la masa y la suavidad del relleno, además de su sabor equilibrado y delicado.
Prepararlo en casa permite disfrutar de su aroma cálido mientras se hornea, y aunque pueda parecer un postre sofisticado, su elaboración es accesible si se siguen los pasos con paciencia y cuidado. También es versátil: puede servirse en porciones individuales o en formato grande para compartir en reuniones familiares o celebraciones. El resultado final es un pastel elegante, aromático y con un sabor auténtico que refleja la tradición vasca.
Ingredientes
Harina de trigo (300 g), mantequilla fría (150 g), azúcar (100 g), huevo (1 para la masa + 1 para el barnizado), almendra molida (50 g, opcional), sal fina (1 pizca), levadura química o polvo de hornear (1 cucharadita), esencia de vainilla (1 cucharadita), leche (250 ml), azúcar para la crema (100 g), yema de huevo (3), maicena o fécula de maíz (20 g), licor (opcional, 1 cucharada).
Paso a paso para preparar pastel vasco
- En un bol grande, mezcla la harina con la sal, la levadura y la almendra molida si la usas. Añade la mantequilla fría cortada en cubos y mezcla con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa. Agrega el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta formar una masa homogénea. Envuelve en film transparente y refrigera al menos 30 minutos.
- En un cazo, calienta la leche sin que llegue a hervir. En un bol aparte, bate las yemas con el azúcar y la fécula de maíz hasta que quede una mezcla clara. Añade un poco de leche caliente para templar y luego incorpora todo al cazo. Cocina a fuego medio removiendo constantemente hasta que espese. Si deseas, añade una cucharada de licor. Deja enfriar cubierta con film para que no se forme costra.
- Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde redondo de 22–24 cm de diámetro y espolvorea ligeramente con harina. Divide la masa en dos partes, una un poco más grande que la otra.
- Estira la parte más grande de la masa con un rodillo y colócala en el fondo del molde, cubriendo también los bordes. Pincha ligeramente con un tenedor para evitar que suba demasiado al hornearse.
- Vierte la crema pastelera en el molde, distribuyéndola de manera uniforme sobre la masa. Deja un borde libre para poder cubrir con la masa restante.
- Estira la masa restante y colócala sobre el relleno. Sella los bordes presionando ligeramente. Pincela la superficie con huevo batido para lograr un acabado dorado y brillante.
- Con un tenedor o cuchillo, realiza un patrón cruzado sobre la masa para darle el clásico diseño del pastel vasco. Esto también ayuda a que el vapor del relleno salga durante el horneado.
- Lleva el pastel al horno durante 35–40 minutos o hasta que la superficie esté dorada y firme al tacto. Retira y deja enfriar en el molde unos 10 minutos antes de desmoldar.
- Coloca el pastel sobre una rejilla para que se enfríe completamente. Esto permite que la crema se asiente y la masa mantenga su textura.
De la cocina a tu mesa
Corta en porciones y sirve solo o acompañado de café o té. También puede decorarse con azúcar glass antes de servir.
El pastel vasco es un postre que combina tradición, sabor y elegancia en cada bocado. Prepararlo en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y disfrutar de la experiencia de hornear un clásico de la repostería española. Su masa quebrada crujiente y su relleno suave y aromático crean un equilibrio perfecto entre texturas y sabores.
Además, esta receta es versátil: puede adaptarse a diferentes gustos, agregando licor, almendras o variaciones en la crema. El pastel se mantiene bien durante uno o dos días, lo que lo hace ideal para reuniones familiares o celebraciones. Prepararlo no requiere técnicas complejas, solo paciencia y cuidado en la cocción y el relleno. Cada mordisco transmite tradición y dedicación, convirtiendo este postre en un gesto especial para quienes lo desgustan. Así, el pastel vasco no solo es un dulce delicioso, sino también un homenaje a la repostería artesanal y a la cultura culinaria del País Vasco. ¡Y a disfrutar!.