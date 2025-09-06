Receta de strudel relleno de brócoli y queso rápido y nutritivo en casa.

La receta de strudel relleno de brócoli y queso combina la textura crujiente del hojaldre con un relleno cremoso y nutritivo. Este plato es ideal para quienes buscan una opción saludable y sabrosa, perfecta para comidas familiares, reuniones o como entrada elegante que sorprenderá a todos.

El strudel relleno de brócoli y queso es una opción deliciosa que combina lo mejor de la cocina casera con ingredientes nutritivos. Su base de hojaldre dorado y crujiente encierra un relleno suave y cremoso , que mezcla el sabor característico del brócoli con el toque irresistible del queso fundido. Esta combinación resulta en un plato equilibrado, ligero y al mismo tiempo satisfactorio, apto para toda la familia.

Aunque tradicionalmente el strudel se asocia con postres , esta versión salada permite disfrutar de un plato saludable sin renunciar al sabor. Prepararlo en casa te da la ventaja de controlar la calidad de los ingredientes y ajustar el relleno a tu gusto: puedes variar el tipo de queso , añadir un toque de nuez moscada o incorporar otras verduras si lo deseas.

Este plato es versátil: puede servirse como entrada, acompañamiento o plato principal. Además, su presentación elegante y su sabor equilibrado lo convierten en una excelente opción para ocasiones especiales. Preparar un strudel relleno de brócoli y queso en casa es más sencillo de lo que parece, y el resultado es un plato nutritivo, cremoso, crujiente y lleno de aroma que siempre impresiona a quienes lo prueban.

Cada familia suele tener su propia receta de strudel, variando los tipos de queso o agregando hierbas al relleno.

El equilibrio entre una masa crujiente y suave y un relleno delicioso.

Ingredientes

Masa de hojaldre, brócoli fresco, queso rallado (puede ser mozzarella, gouda o cheddar), cebolla, ajo, crema de leche, huevo, aceite de oliva, sal fina, pimienta negra molida, nuez moscada (opcional).

Paso a paso para que prepares strudel relleno de brócoli y queso

Lava y corta el brócoli en pequeños racimos. Cocina al vapor durante 5-7 minutos hasta que esté tierno pero firme. Escurre bien y reserva. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes y fragantes. Añade el brócoli cocido y mezcla. Retira del fuego y deja enfriar unos minutos. En un bol, mezcla el brócoli con el queso rallado y un chorrito de crema de leche (nata). Condimenta con sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Asegúrate de que el relleno quede homogéneo y no demasiado líquido. Precalienta el horno a 200 °C. Estira la masa de hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada. Forma un rectángulo lo suficientemente grande para contener todo el relleno. Coloca el relleno a lo largo del centro del hojaldre, dejando un borde libre de 2-3 cm a cada lado. Dobla los bordes laterales y enrolla cuidadosamente el hojaldre sobre el relleno, formando un cilindro. Cierra los extremos para evitar que se escape el relleno durante la cocción. Coloca el strudel en una bandeja cubierta con papel de hornear. Pinta la superficie con huevo batido para lograr un dorado brillante. Hornea durante 25-30 minutos o hasta que la masa esté dorada y crujiente.

Un relleno cremoso y una masa crujiente pero sútil. Receta de strudel relleno de brócoli y queso: saludable, delicioso y casero. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Retira del horno y deja reposar 5 minutos antes de cortar. Sirve en rodajas, acompañado de una ensalada fresca o como entrada para compartir.

El strudel relleno de brócoli y queso es un plato que combina sabor, textura y nutrición en cada bocado. Su masa crujiente y dorada contrasta con el relleno cremoso y aromático, haciendo de esta receta una opción deliciosa y versátil para cualquier ocasión. Prepararlo en casa te permite personalizar cada detalle, desde la selección del queso hasta la intensidad de los condimentos, garantizando un resultado que se adapta a tu gusto y necesidades. Es ideal como entrada, acompañamiento o incluso plato principal, y su presentación elegante convierte cualquier comida en una ocasión especial. Además, el strudel relleno de brócoli y queso es una excelente manera de incorporar vegetales de forma deliciosa, lo que lo hace perfecto para quienes buscan opciones más saludables sin sacrificar sabor. ¡Y a disfrutar!