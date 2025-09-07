Presenta:

Cómo preparar la mejor masa casera de pasta de espinacas: receta súper fácil en casa.

La receta de masa casera de pasta de espinacas combina sabor, color y nutrición en un plato fácil de preparar en casa.

Receta de masa casera de pasta de espinacas saludable, nutritiva y lista en minutos.

Esta receta de masa casera de pasta de espinacas es ideal para quienes buscan preparar un plato nutritivo, fresco y lleno de color. Con pocos ingredientes y un proceso sencillo, lograrás una masa suave y flexible que se puede usar en ravioles, fettuccine, lasañas o cualquier preparación que requiera pasta fresca.

La masa de pasta de espinacas combina la textura de la pasta tradicional con el sabor y los beneficios de las espinacas. Su tono verde vibrante no solo resulta atractivo visualmente, sino que también aporta vitaminas y minerales que enriquecen cualquier receta. Prepararla en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar la textura según tus preferencias, logrando una pasta más firme o más suave según el grosor y el amasado. Aunque parece un proceso laborioso, con paciencia y siguiendo los pasos correctos, la masa se transforma en un lienzo versátil para todo tipo de platillos. Además, la pasta casera se cocina más rápido que la seca y absorbe mejor las salsas, garantizando un plato más sabroso y nutritivo. Su preparación también brinda la satisfacción de elaborar un producto artesanal, ideal para quienes disfrutan de la cocina hecha a mano y desean sorprender con presentaciones elegantes y coloridas.

Puedes acompañar esta pasta con la salsa que desees.
La receta de masa de pasta de espinacas combina tradición italiana con un toque saludable gracias al color y nutrientes de las espinacas.

Ingredientes

Harina de trigo (aproximadamente 300 g), espinacas frescas (100 g), huevos grandes (2), aceite de oliva (1 cucharada), sal (1 pizca), agua si es necesario.

Paso a paso para preparar masa de pasta de espinacas

  1. Lava bien las espinacas y cocínalas al vapor o en agua hirviendo durante 2-3 minutos hasta que estén tiernas. Escúrrelas y deja enfriar.
  2. Tritura las espinacas cocidas con una batidora o procesador hasta obtener un puré fino. Reserva.
  3. En un bol grande, coloca la harina y haz un hueco en el centro, como un volcán. Añade los huevos, el puré de espinacas, el aceite de oliva y la sal.
  4. Comienza a integrar los ingredientes con un tenedor, incorporando poco a poco la harina desde los bordes hacia el centro hasta formar una masa.
  5. Traslada la masa a una superficie limpia y ligeramente enharinada y amasa con las manos durante 8-10 minutos hasta que la masa quede suave, elástica y homogénea.
  6. Si la masa está demasiado seca, añade unas gotas de agua; si está muy pegajosa, espolvorea un poco más de harina. La consistencia ideal es suave pero firme.
  7. Forma una bola con la masa y cúbrela con film transparente o un paño limpio. Deja reposar durante 30 minutos para que el gluten se relaje y la masa sea más fácil de estirar.
  8. Tras el reposo, divide la masa en porciones y estira cada una con un rodillo o máquina para pasta hasta alcanzar el grosor deseado, según la preparación que vayas a realizar.
  9. Corta la masa según tus necesidades: láminas para lasaña, tiras para fettuccine o cuadrados para ravioles. Espolvorea harina si es necesario para evitar que se pegue.
  10. Cocina la pasta inmediatamente en agua hirviendo con sal durante 2-4 minutos, dependiendo del grosor. La pasta fresca se cocina mucho más rápido que la seca.
Lista tu pasta casera.
Esta receta no solo aporta color vibrante a los platos, sino también vitaminas y minerales que enriquecen cualquier preparación.

De la cocina a tu mesa

Sirve con tu salsa favorita, ya sea crema, tomate, pesto o una combinación de verduras y quesos. La masa de pasta de espinacas aporta color, sabor y nutrientes a cualquier preparación.

La masa casera de pasta de espinacas es una receta que combina tradición, sabor y beneficios nutricionales en un solo plato. Su color verde vibrante y su textura suave la convierten en un componente atractivo para cualquier presentación, desde platos familiares hasta cenas especiales. Además, su preparación artesanal ofrece la satisfacción de elaborar un producto hecho a mano, garantizando calidad y frescura. Esta masa no solo aporta nutrientes como vitaminas y minerales de las espinacas, sino que también mejora la experiencia culinaria al absorber mejor las salsas y mantener su textura firme y agradable al morder. ¡Y a disfrutar!

