Cómo preparar la mejor masa casera de pasta de espinacas: receta súper fácil en casa.
La receta de masa casera de pasta de espinacas combina sabor, color y nutrición en un plato fácil de preparar en casa.
Esta receta de masa casera de pasta de espinacas es ideal para quienes buscan preparar un plato nutritivo, fresco y lleno de color. Con pocos ingredientes y un proceso sencillo, lograrás una masa suave y flexible que se puede usar en ravioles, fettuccine, lasañas o cualquier preparación que requiera pasta fresca.
La masa de pasta de espinacas combina la textura de la pasta tradicional con el sabor y los beneficios de las espinacas. Su tono verde vibrante no solo resulta atractivo visualmente, sino que también aporta vitaminas y minerales que enriquecen cualquier receta. Prepararla en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y adaptar la textura según tus preferencias, logrando una pasta más firme o más suave según el grosor y el amasado. Aunque parece un proceso laborioso, con paciencia y siguiendo los pasos correctos, la masa se transforma en un lienzo versátil para todo tipo de platillos. Además, la pasta casera se cocina más rápido que la seca y absorbe mejor las salsas, garantizando un plato más sabroso y nutritivo. Su preparación también brinda la satisfacción de elaborar un producto artesanal, ideal para quienes disfrutan de la cocina hecha a mano y desean sorprender con presentaciones elegantes y coloridas.
Te Podría Interesar
Ingredientes
Harina de trigo (aproximadamente 300 g), espinacas frescas (100 g), huevos grandes (2), aceite de oliva (1 cucharada), sal (1 pizca), agua si es necesario.
Paso a paso para preparar masa de pasta de espinacas
- Lava bien las espinacas y cocínalas al vapor o en agua hirviendo durante 2-3 minutos hasta que estén tiernas. Escúrrelas y deja enfriar.
- Tritura las espinacas cocidas con una batidora o procesador hasta obtener un puré fino. Reserva.
- En un bol grande, coloca la harina y haz un hueco en el centro, como un volcán. Añade los huevos, el puré de espinacas, el aceite de oliva y la sal.
- Comienza a integrar los ingredientes con un tenedor, incorporando poco a poco la harina desde los bordes hacia el centro hasta formar una masa.
- Traslada la masa a una superficie limpia y ligeramente enharinada y amasa con las manos durante 8-10 minutos hasta que la masa quede suave, elástica y homogénea.
- Si la masa está demasiado seca, añade unas gotas de agua; si está muy pegajosa, espolvorea un poco más de harina. La consistencia ideal es suave pero firme.
- Forma una bola con la masa y cúbrela con film transparente o un paño limpio. Deja reposar durante 30 minutos para que el gluten se relaje y la masa sea más fácil de estirar.
- Tras el reposo, divide la masa en porciones y estira cada una con un rodillo o máquina para pasta hasta alcanzar el grosor deseado, según la preparación que vayas a realizar.
- Corta la masa según tus necesidades: láminas para lasaña, tiras para fettuccine o cuadrados para ravioles. Espolvorea harina si es necesario para evitar que se pegue.
- Cocina la pasta inmediatamente en agua hirviendo con sal durante 2-4 minutos, dependiendo del grosor. La pasta fresca se cocina mucho más rápido que la seca.
De la cocina a tu mesa
Sirve con tu salsa favorita, ya sea crema, tomate, pesto o una combinación de verduras y quesos. La masa de pasta de espinacas aporta color, sabor y nutrientes a cualquier preparación.
La masa casera de pasta de espinacas es una receta que combina tradición, sabor y beneficios nutricionales en un solo plato. Su color verde vibrante y su textura suave la convierten en un componente atractivo para cualquier presentación, desde platos familiares hasta cenas especiales. Además, su preparación artesanal ofrece la satisfacción de elaborar un producto hecho a mano, garantizando calidad y frescura. Esta masa no solo aporta nutrientes como vitaminas y minerales de las espinacas, sino que también mejora la experiencia culinaria al absorber mejor las salsas y mantener su textura firme y agradable al morder. ¡Y a disfrutar!