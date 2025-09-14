Receta de garrapiñadas de maní: el snack dulce y económico que todos aman

Si estás buscando una receta fácil, deliciosa y con un aroma irresistible, las garrapiñadas de maní son la opción perfecta. Con solo unos pocos ingredientes y un poco de paciencia, podrás preparar un clásico que acompaña ferias, plazas y celebraciones. Es ideal para compartir, regalar o simplemente disfrutar en casa.

Las garrapiñadas de maní son un dulce sencillo pero lleno de tradición. Seguramente, muchos recuerdan el aroma inconfundible que se desprende en las ferias o plazas, donde vendedores las preparan en grandes ollas de cobre, ofreciendo conos de papel repletos de maní acaramelado y crujiente. Esta preparación , aunque simple, es parte de la memoria colectiva de varias generaciones y tiene una fuerte carga de nostalgia.

El secreto está en su técnica: cocinar el maní junto con azúcar y agua hasta que los granos se impregnen de una capa crujiente y dorada. Aunque suene básico, cada movimiento cuenta, porque la mezcla necesita ser removida constantemente para que el caramelo no se queme y el azúcar se cristalice de manera uniforme .

Lo interesante es que, con ingredientes tan accesibles como maní , azúcar y agua, se logra un resultado gourmet. Incluso puedes experimentar con toques extras como canela , vainilla o cacao en polvo, que aportan un giro distinto sin perder la esencia del clásico.

Un secreto de la receta de garrapiñadas es mover sin parar: así el azúcar se cristaliza y el maní queda perfecto.

Ingredientes

Maní crudo con piel, azúcar, agua, esencia de vainilla (opcional), canela en polvo (opcional).

Paso a paso para preparar garrapiñadas de maní

Mide 1 taza de maní crudo con piel, 1 taza de azúcar y ½ taza de agua. Si quieres un toque especial, ten a mano unas gotas de esencia de vainilla o una pizca de canela. En una olla grande y preferiblemente de fondo grueso, coloca el maní, el azúcar y el agua. Enciende el fuego a intensidad media. Mezcla suavemente hasta que el azúcar se disuelva por completo en el agua. Notarás que comienza a hervir y a burbujear. Continúa revolviendo sin pausa. El líquido irá evaporándose y verás cómo el azúcar empieza a cristalizarse alrededor de los maníes, cubriéndolos con una capa blanca y arenosa. Sigue mezclando pacientemente. A medida que la cocción avanza, el azúcar comienza a fundirse otra vez y se adhiere al maní, dándole ese tono brillante y acaramelado que tanto caracteriza a esta receta. Si quieres innovar, en este punto puedes añadir unas gotas de esencia de vainilla o espolvorear un poco de canela para perfumar las garrapiñadas. Una vez que todos los maníes estén recubiertos de caramelo brillante, retira la olla del fuego. Es importante no esperar demasiado para evitar que el azúcar se queme y adquiera un sabor amargo. Coloca las garrapiñadas sobre una bandeja ligeramente enmantecada o cubierta con papel manteca. Sepáralas con una cuchara o tenedor para que no se peguen entre sí. Espera unos minutos hasta que se enfríen completamente. El caramelo endurecerá y obtendrás ese crujido irresistible que hace únicas a las garrapiñadas. Una vez frías, guárdalas en frascos de vidrio herméticos para que conserven su frescura por varios días.

Un aroma y sabor que evoca tu niñez La receta de garrapiñadas es tan antigua que ya se mencionaba en ferias europeas del siglo XIX. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Las garrapiñadas de maní son un verdadero clásico que une tradición, sencillez y sabor en cada bocado. Lo que más sorprende es cómo, con tan pocos ingredientes, se logra un resultado tan delicioso y adictivo. Además de ser un snack económico y fácil de preparar, esta receta tiene el poder de despertar recuerdos de infancia y momentos compartidos en familia o con amigos.

Otra de sus grandes ventajas es su versatilidad: puedes mantenerte fiel a la preparación clásica o innovar con toques de especias y aromas, adaptándola a tu gusto personal. Al hacerlas en casa, tienes la seguridad de que son frescas y hechas con dedicación. Incluso pueden convertirse en un lindo obsequio casero si las presentas en bolsitas o frascos decorados. ¡Y a disfrutar!