El secreto de la cocina italiana: receta de pasta alla Norma con berenjenas

Si estás buscando una receta italiana auténtica y llena de sabor, la pasta alla Norma es una elección perfecta. Este plato combina berenjenas doradas, salsa de tomate casera y queso ricotta salata para lograr una mezcla equilibrada y deliciosa que representa lo mejor de la cocina siciliana.

La pasta alla Norma es una de las joyas gastronómicas de Sicilia. Su origen se atribuye a la ciudad de Catania y su nombre rinde homenaje a la ópera “Norma” del compositor Vincenzo Bellini, oriundo de esa misma región. Se dice que el plato recibió este título porque su sabor era tan sublime que merecía ser comparado con una obra maestra.

Lo que hace especial a este plato es la combinación de ingredientes simples y mediterráneos que, al unirse, logran un resultado excepcional. Las berenjenas son en esta preparación protagonistas indiscutidas , se cortan en cubos o rodajas y se doran hasta quedar tiernas por dentro y ligeramente crujientes por fuera. La salsa de tomate aporta frescura y un toque ácido que equilibra la intensidad de la berenjena . Finalmente, el queso ricotta salata rallado por encima añade una textura salada y firme que eleva el plato.

La receta de pasta alla Norma nació en Catania, Sicilia, y su nombre homenajea a la ópera Norma de Vincenzo Bellini.

Un plato que pasará a ser el elegido de todos

Pasta seca 400 g, berenjenas 2 medianas, tomates maduros 600 g o tomate en lata triturado 500 g, ajo 2 dientes, aceite de oliva extra virgen 6 cucharadas, ricotta salata rallada 100 g, albahaca fresca un puñado, sal fina a gusto, pimienta negra recién molida a gusto.

Paso a paso para que prepares pasta alla Norma con berenjenas

Lava bien las berenjenas, retira el extremo y córtalas en cubos medianos o rodajas, según tu preferencia. Espolvorea con un poco de sal y deja reposar en un colador durante 20 a 30 minutos para que pierdan el exceso de agua y amargor. Luego, enjuaga y seca bien con papel de cocina. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén amplia y fríe las berenjenas hasta que estén doradas por fuera y suaves por dentro. Retira y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. En otra sartén, calienta 2 cucharadas de aceite de oliva y sofríe los dientes de ajo enteros y pelados hasta que estén dorados. Retíralos para que la salsa no quede demasiado fuerte. Agrega los tomates triturados o rallados, una pizca de sal y pimienta, y cocina a fuego medio durante 15 a 20 minutos, hasta obtener una salsa espesa y fragante. Añade algunas hojas de albahaca fresca al final de la cocción para intensificar el aroma. En una olla grande con abundante agua hirviendo y sal, cocina la pasta siguiendo las indicaciones del paquete, procurando dejarla al dente. Reserva una taza del agua de cocción antes de colar. Vierte la pasta escurrida en la sartén con la salsa de tomate. Añade un poco del agua de cocción reservada para integrar mejor los sabores. Mezcla a fuego bajo durante uno o dos minutos. Agrega las berenjenas fritas a la pasta y mezcla suavemente para no romperlas. Deja que se impregnen con la salsa sin perder su textura.

Disfruta el aroma y sabor de este plato Es considerada una receta “pobre” pero elegante, ya que transforma ingredientes simples en un plato refinado. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Reparte la pasta en platos hondos, espolvorea con abundante ricotta salata rallada y decora con hojas de albahaca fresca. Sirve de inmediato, disfrutando de todos los aromas sicilianos.

La pasta alla Norma con berenjenas es mucho más que un plato de pasta: es un viaje directo a Sicilia y a sus tradiciones culinarias. Con ingredientes simples, económicos y fáciles de conseguir, se logra una preparación llena de sabor y con un encanto mediterráneo único.

Su equilibrio entre lo fresco del tomate, lo robusto de la berenjena y lo salado de la ricotta la convierten en una opción ideal tanto para un almuerzo cotidiano como para una comida especial. Además, es versátil, admite pequeñas variaciones sin perder su esencia: puedes usar pasta corta o larga, preparar las berenjenas al horno en lugar de freírlas, o sumar un toque de chile seco si te gusta un sabor más intenso. ¡Y a disfrutar!