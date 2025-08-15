Presenta:

Brownies húmedos en casa: la receta del clásico dulce que siempre salva

Con esta receta, olvidate de los preparados industriales. Hacer brownies caseros es tan fácil que no vas a querer volver a comprarlos hechos.

Hacé tus propios brownies caseros.

Hacer brownies caseros es tan fácil que en cuanto los pruebes así, no vas a querer volver a comprarlos hechos. En esta receta, el truco está en usar un buen chocolate y no sobrebatir la mezcla para lograr esa textura húmeda y densa que todos buscan. ¡Manos a la obra!

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate semiamargo

  • 150 g de manteca

  • 200 g de azúcar

  • 3 huevos

  • 100 g de harina

  • 1 pizca de sal

  • Esencia de vainilla a gusto

La receta para que prepares brownies caseros.

Paso a paso de la receta:

  1. Derretí el chocolate y la manteca a baño maría o en microondas en intervalos cortos, mezclando para que no se queme.

  2. Agregá el azúcar y mezclá bien, y entonces sumá la esencia de vainilla.

  3. Incorporá los huevos de a uno, batiendo lo justo para unir, sin airear demasiado.

  4. Sumá la harina y la sal tamizadas. Integrá con movimientos envolventes.

  5. Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.

  6. Horneá en horno precalentado a 180°C por 20-25 minutos. El secreto está en sacarlos apenas estén firmes en la superficie, con el centro aún húmedo.

  7. Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados. ¡Y listo!

