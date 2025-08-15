Brownies húmedos en casa: la receta del clásico dulce que siempre salva
Con esta receta, olvidate de los preparados industriales. Hacer brownies caseros es tan fácil que no vas a querer volver a comprarlos hechos.
Hacer brownies caseros es tan fácil que en cuanto los pruebes así, no vas a querer volver a comprarlos hechos. En esta receta, el truco está en usar un buen chocolate y no sobrebatir la mezcla para lograr esa textura húmeda y densa que todos buscan. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
-
200 g de chocolate semiamargo
150 g de manteca
200 g de azúcar
3 huevos
100 g de harina
1 pizca de sal
Esencia de vainilla a gusto
Paso a paso de la receta:
-
Derretí el chocolate y la manteca a baño maría o en microondas en intervalos cortos, mezclando para que no se queme.
Agregá el azúcar y mezclá bien, y entonces sumá la esencia de vainilla.
Incorporá los huevos de a uno, batiendo lo justo para unir, sin airear demasiado.
Sumá la harina y la sal tamizadas. Integrá con movimientos envolventes.
Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
Horneá en horno precalentado a 180°C por 20-25 minutos. El secreto está en sacarlos apenas estén firmes en la superficie, con el centro aún húmedo.
Dejá enfriar antes de cortar en cuadrados. ¡Y listo!