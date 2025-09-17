Receta de pan de carne delicioso con pocos ingredientes y súper fácil
Cómo hacer receta de pan de carne al horno paso a paso, con tips para que sean un éxito y quede siempre perfecto.
Si buscás una receta casera, fácil y rendidora, el pan de carne es la opción ideal. Con ingredientes simples y económicos, este plato combina sabor, jugosidad y tradición, siendo perfecto para disfrutar en familia. Puedes hacerlo clásico o añadir rellenos para darle un toque especial. Tu decides.
El pan de carne es un plato clásico de la cocina casera que nunca pasa de moda. Su popularidad radica en su practicidad y versatilidad: con carne picada como base, se pueden incorporar diferentes ingredientes para darle más sabor, como verduras, quesos, jamón o hierbas aromáticas. Prepararlo no requiere técnicas complicadas, y el resultado es siempre rendidor y sabroso.
Es ideal para compartir en almuerzos familiares o cenas entre semana, ya que se acompaña muy bien con puré, ensaladas, papas al horno o incluso arroz. Una de sus grandes ventajas es que puede servirse caliente recién hecho o frío al día siguiente, conservando todo su sabor.
Además, es una preparación muy adaptable: puede cocinarse al horno para lograr una costra dorada y jugosa por dentro, o incluso en formato relleno para sorprender a todos en la mesa. El pan de carne se convierte así en una excelente alternativa cuando se quiere preparar un plato nutritivo, económico y sabroso sin complicaciones.
En definitiva, es una preparación tradicional que ofrece múltiples posibilidades y que siempre logra conquistar a chicos y grandes por igual. ¡Vamos a la receta!.
Ingredientes
Carne picada vacuna 500 g, pan rallado 100 g, huevo 1, leche 50 ml, cebolla 1 pequeña picada, ajo 1 diente picado, perejil fresco 1 cucharada, queso rallado 50 g, sal a gusto, pimienta a gusto, aceite o manteca para el molde.
Opcional para relleno: queso en fetas, jamón cocido, morrones asados.
Paso a paso para que prepares pan de carne
- En un bol grande, mezcla la carne picada con el pan rallado humedecido en leche, el huevo, la cebolla y el ajo previamente salteados, el queso rallado, perejil, sal y pimienta. Integra bien hasta lograr una preparación homogénea.
- Aceita un molde rectangular tipo budinera o usa papel manteca. Coloca la mezcla y aplasta ligeramente con las manos para darle forma.
- Si quieres una versión rellena, arma la mitad de la mezcla en el molde, coloca las fetas de queso, jamón y morrón, y cubre con el resto de la carne.
- Precalienta el horno a 180 °C y cocina durante 45-50 minutos, hasta que el pan de carne esté dorado por fuera y jugoso por dentro.
De la cocina a tu mesa
Una vez listo, dejá reposar unos minutos antes de desmoldar y cortar. Acompañá con puré de papas, ensalada fresca o la guarnición de tu preferencia.
La receta de pan de carne es un clásico de la cocina casera que se caracteriza por ser fácil, económica y deliciosa. Su base de carne picada admite infinitas variaciones, lo que la convierte en una preparación versátil y adaptable a cualquier gusto. Desde la versión clásica hasta la rellena con queso, jamón o verduras, siempre ofrece una opción sabrosa y rendidora.
Además de ser un plato ideal para compartir en familia, el pan de carne se puede preparar con anticipación y recalentar, manteniendo su jugosidad y sabor. Otra ventaja es que combina perfectamente con todo tipo de guarniciones: puré, ensaladas, papas al horno o incluso arroz.
En definitiva, es práctico y nunca falla, fácil y rápido de preparar, Perfecto para cualquier ocasión y que logra satisfacer tanto a grandes como a chicos. Preparar pan de carne en casa es sinónimo de tradición, calidez y sabor auténtico. Por eso esta receta no puede faltar en tu cocina. ¡Y a disfrutar!.