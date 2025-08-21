Receta de tarta de carne casera, fácil y muy rendidora ¡añádela a tu recetario!

Esta receta de tarta de carne es ideal para quienes buscan una opción completa, rendidora y llena de sabor. Con ingredientes sencillos y un proceso accesible, esta preparación es perfecta para almuerzos, cenas o para llevar. Además, permite múltiples variantes y adaptaciones según el gusto o lo que tengas en casa.

La tarta de carne es un clásico de la cocina casera, presente en muchas culturas y versiones. Esta prepararción de tarta de carne combina una masa crocante con un relleno jugoso de carne picada , cebolla , condimentos y, si se desea, vegetales o huevo duro . Es una preparación versátil que puede servirse caliente, tibia o fría, y que rinde varias porciones.

Uno de los mayores beneficios es que se puede adaptar fácilmente. Puedes usar masa comprada o hacerla tú mismo , incorporar ingredientes extra como zanahoria , morrón , arvejas , aceitunas o queso , y también modificar los condimentos según tus preferencias. Además, permite aprovechar sobras o preparar con anticipación y guardar en la heladera o congelador.

Preparar una tarta de carne en casa no requiere habilidades avanzadas en la cocina. Siguiendo unos pocos pasos básicos, podrás lograr una comida sabrosa, práctica y reconfortante. A continuación, te compartimos cómo hacerla desde cero con una receta sencilla y bien explicada.

La receta de tarta de carne admite infinitas variantes: desde versiones clásicas hasta opciones vegetarianas.

Ingredientes

Para el relleno: carne picada 500 g, cebolla 2 unidades medianas, aceite 2 cucharadas, ajo 1 diente, sal 1 cucharadita, pimienta negra ½ cucharadita, pimentón dulce 1 cucharadita, comino ¼ cucharadita (opcional), huevo duro 2 unidades (opcional)

Para la masa (opcional): harina 400 g, manteca o margarina 100 g, agua fría 150 ml, sal 1 cucharadita

O bien: masa para tarta comprada 2 discos (superior e inferior).

Para pincelar: 1 huevo batido.

Paso a paso para que prepares tarta de carne

Pica las cebollas en cubos pequeños y el ajo finamente. En una sartén amplia, calienta el aceite a fuego medio. Añade la cebolla y cocina hasta que esté transparente. Incorpora el ajo y mezcla por un minuto más. Agrega la carne picada y deshaz los grumos con una cuchara de madera. Cocina hasta que se dore ligeramente y pierda el color rosado. Una vez cocida la carne, incorpora la sal, pimienta, pimentón y comino (si lo usas). Cocina todo junto durante unos minutos para integrar bien los sabores. Si el relleno suelta mucho líquido, puedes cocinarlo unos minutos más hasta que reduzca. Retira del fuego y deja enfriar. Si deseas, incorpora los huevos duros picados una vez que la mezcla esté tibia. Si prefieres hacer la masa, coloca la harina y la sal en un bol. Agrega la manteca fría en cubos y mezcla con las manos o con un tenedor hasta obtener una textura arenosa. Añade el agua fría de a poco hasta formar una masa suave. No amases demasiado. Forma un bollo, envuélvelo en film y refrigera por 30 minutos. Divide la masa en dos partes. Estira una sobre una superficie enharinada hasta formar un disco que cubra el molde. Engrasa el molde con un poco de aceite o manteca y coloca la masa en la base, ajustándola bien. Añade el relleno de carne y distribúyelo de forma pareja. Cubre con la otra parte de masa estirada. Sella los bordes presionando con los dedos o un tenedor. Haz un pequeño corte o agujero en el centro de la tapa para que salga el vapor. Pincela la superficie con huevo batido para que quede dorada al hornearse. Lleva al horno precalentado a 180°C durante 35 a 45 minutos, o hasta que la masa esté bien cocida y dorada. El tiempo puede variar según el horno.

Una buena porción de tarta de carne. Algunas versiones antiguas de la receta de tarta de carne incluían pasas y aceitunas para realzar el sabor. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Una vez lista, retira la tarta del horno y deja reposar unos minutos antes de cortar. Esto permitirá que el relleno se asiente. Puedes servirla caliente, tibia o incluso fría, acompañada de una ensalada o vegetales al vapor.

La receta de tarta de carne es una de esas preparaciones infalibles que combinan practicidad, sabor y versatilidad. Con pocos ingredientes y pasos simples, se puede lograr una comida completa, ideal para toda la familia o para llevar al trabajo o a un picnic.

Además, admite muchas variantes, lo que la convierte en una opción flexible y creativa. Puedes incorporar vegetales, usar distintos tipos de carne o probar con masas diferentes, como integrales o sin gluten. Ya sea que la prepares desde cero o con masa comprada, esta tarta siempre será una buena elección. ¡Y a disfrutar!