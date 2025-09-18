Te revelamos la mejor receta de pastel arándanos más esponjosa, suave y deliciosa

Si buscás un postre delicioso, esponjoso y con un toque frutal irresistible, esta receta de pastel de arándanos es ideal para vos. Se trata de una preparación clásica en la repostería casera, muy popular en países de Europa y Estados Unidos, pero también perfecta para disfrutar en cualquier mesa.

Los arándanos aportan un contraste único entre lo dulce y lo ácido , mientras que la masa suave y aireada convierte cada bocado en una experiencia reconfortante.

Además, este pastel es versátil: puedes hacerlo en un molde grande, en budinera o incluso en porciones individuales tipo muffins. Otra ventaja es que funciona tanto con arándanos frescos como congelados, lo que lo convierte en una preparación práctica para cualquier época del año. Lo mejor de todo es que no necesitás ser experto en repostería: con ingredientes simples, pasos fáciles y un poco de paciencia, lograrás un pastel casero digno de panadería.

En esta guía vas a encontrar la lista completa de ingredientes y el paso a paso para preparar este pastel de arándanos en casa.

Un pastel riquísimo para que lo acompañes con la infusión que más te guste

Ingredientes

Harina de trigo 0000, polvo de hornear, manteca, azúcar, huevos, leche, esencia de vainilla, ralladura de limón, arándanos frescos o congelados, pizca de sal, azúcar glass (opcional para decorar).

Paso a paso para preparar pastel de arándanos

Retira la manteca de la heladera con anticipación para que esté a temperatura ambiente. Si usás arándanos congelados, no los descongeles antes, ya que podrían soltar demasiado líquido en la mezcla. Enciende el horno a 180 °C para que esté bien caliente al momento de hornear. Enmanteca y enharina un molde para pastel (redondo o rectangular). En un bol, baeí la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara. Agrega los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación. Suma la esencia de vainilla y la ralladura de limón para aromatizar. Tamiza la harina con el polvo de hornear y la pizca de sal. Agrega la mitad de estos secos a la mezcla de manteca y huevos. Incorpora suavemente. Vierte la leche en la preparación y mezcla. Luego agrega el resto de la harina tamizada hasta obtener una masa homogénea, sin sobrebatir. Pasa los arándanos por una cucharada de harina (esto evita que se vayan al fondo del pastel) y añadelos suavemente a la mezcla. Vuelca la masa en el molde preparado. Lleva al horno precalentado y cocina entre 40 y 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Retira del horno y deja enfriar el pastel antes de desmoldar. Si lo deseás, espolvorea con azúcar glass para darle un acabado más atractivo.

De la cocina a tu mesa

Este pastel de arándanos es una receta simple pero llena de sabor, perfecta para quienes buscan un postre casero que combine suavidad y frescura. La clave está en el equilibrio entre la masa esponjosa y los arándanos jugosos, que explotan con cada bocado. Además, puedes adaptarlo a tus gustos: añadirle un glaseado de limón para intensificar el contraste dulce-ácido, servirlo con crema batida (nata) o helado de vainilla para hacerlo más goloso, o transformarlo en muffins para una versión práctica e individual.

Con esta preparación de pastel de arándanos vas a tener una opción versátil que funciona igual de bien para un desayuno especial, una merienda con amigos o como postre en una cena. Es la combinación perfecta de sencillez y elegancia, un clásico que nunca falla y que seguramente se convertirá en uno de tus favoritos. ¡Y a disfrutar!