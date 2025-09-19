Presenta:

Napsix

|

Receta

Logra la textura perfecta con esta receta de malvaviscos suaves, esponjosos y caseros

Receta de malvaviscos caseros, aromáticos, esponjosos y divertidos, ideales para fiestas y ocasiones especiales.

Napsix

Malvaviscos caseros con sabores y colores: receta divertida para todas las edades.

Malvaviscos caseros con sabores y colores: receta divertida para todas las edades.

Shutterstock

Los malvaviscos caseros son una receta dulce clásica que se distingue por su textura esponjosa y aireada, ideal para disfrutar solos, acompañando bebidas calientes o como parte de postres más elaborados. Prepararlos en casa permite controlar los ingredientes, logrando un sabor más natural y evitando conservantes o aditivos presentes en muchas versiones comerciales.

Además, se puede personalizar agregando aromas, como vainilla, cítricos o incluso cacao, y se puede teñir con colorantes naturales o comestibles para crear versiones divertidas y atractivas.

Te Podría Interesar

Hacer malvaviscos en casa puede parecer un desafío, pero con los pasos correctos y los utensilios adecuados es muy sencillo. La clave está en batir bien la mezcla de azúcar y gelatina hasta obtener la consistencia perfecta, suave, firme y aireada. Los malvaviscos caseros no solo son deliciosos, sino que también permiten experimentar con formas y tamaños, desde cuadrados pequeños hasta tubos largos, ideales para fiestas, regalos o decoración de postres. Son ideales para quienes buscan un dulce casero que combine sencillez, sabor y creatividad.

Con ingredientes simples puedes preparar unos deliciosos dulces
La receta de malvaviscos moderna utiliza gelatina en lugar de la savia de malvavisco, logrando la textura esponjosa que conocemos hoy.

La receta de malvaviscos moderna utiliza gelatina en lugar de la savia de malvavisco, logrando la textura esponjosa que conocemos hoy.

Ingredientes

Azúcar, agua, gelatina sin sabor, glucosa o jarabe de maíz, esencia de vainilla, pizca de sal, opcional: colorante alimentario o cacao en polvo, azúcar glass o fécula de maíz.

Prepara paso a paso estos deliciosos malvaviscos

  1. Hidrata la gelatina en agua fría durante unos minutos hasta que se absorba completamente. Esto permitirá que se disuelva mejor cuando se caliente y que los malvaviscos adquieran su textura característica.
  2. En una cacerola, combiná el azúcar con el agua y la glucosa o jarabe de maíz. Lleva a fuego medio hasta que la mezcla alcance los 115 °C, formando un almíbar espeso. Este paso es fundamental para que los malvaviscos tengan la consistencia correcta y no se derritan fácilmente.
  3. Cuando el almíbar esté listo, agregá la gelatina hidratada y mezcla bien hasta que se disuelva completamente. Esto garantizará que los malvaviscos tengan firmeza y elasticidad.
  4. Vierte la preparación en un bol grande y comenza a batir a velocidad alta. La mezcla debe duplicar su volumen y adquirir una textura esponjosa y brillante. En este momento, agrega la esencia de vainilla y, si querés, colorante alimentario para darle un tono atractivo.
  5. Enmanteca o aceita ligeramente un molde rectangular y espolvorea con azúcar glass o fécula de maíz para evitar que los malvaviscos se peguen. Esto facilitará desmoldarlos y cortarlos en formas uniformes.
  6. Vierte la mezcla batida en el molde preparado y nivela la superficie con una espátula. Deja reposar a temperatura ambiente durante al menos 4 horas, o hasta que la mezcla se asiente y tenga consistencia firme pero suave.
  7. Una vez firme, retira del molde y corta los malvaviscos en cuadrados o la forma que prefieras. Espolvorea con una mezcla de azúcar glass y fécula de maíz para que no se peguen entre sí y tengan un acabado suave y elegante.
  8. Guarda los malvaviscos en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Se conservarán frescos durante varios días, manteniendo su textura esponjosa y su sabor delicado.
Puedes crear unos malvaviscos coloridos
Preparar la receta de malvaviscos en casa permite personalizar sabores, colores y formas, algo que no se consigue con los comerciales.

Preparar la receta de malvaviscos en casa permite personalizar sabores, colores y formas, algo que no se consigue con los comerciales.

De la cocina a tu mesa

Los malvaviscos caseros son una receta deliciosa y versátil, perfecta para quienes buscan un dulce esponjoso y aromático que se pueda saborear de muchas maneras. La textura aireada y firme que se logra con esta preparación hace que cada bocado sea ligero y agradable al paladar. Además, al prepararlos en casa, se pueden controlar los ingredientes, evitando conservantes y colorantes artificiales que muchas veces contienen las versiones comerciales.

Te permite experimentar con sabores y colores, incorporando esencia de vainilla, ralladura de cítricos, cacao o colorantes comestibles. También se pueden usar en postres como brownies, tartas, chocolates calientes o simplemente como snack dulce. Prepararlos es más sencillo de lo que parece, solo requiere tiempo y paciencia para batir y dejar que la mezcla se asiente correctamente. ¡Y a disfrutar!.

Archivado en

Notas Relacionadas