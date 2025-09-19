Receta de galletas de sémola crujientes, ideales para meriendas y desayunos
Las galletas de sémola son un clásico de la repostería casera que combina textura crujiente y sabor delicado. Esta receta es ideal si buscas un dulce fácil de preparar, económico y que se conserve bien varios días. La sémola aporta un toque especial: su textura única permite que las galletas sean crocantes por fuera y ligeramente tiernas por dentro.
Estas galletas son versátiles: se pueden disfrutar solas con un té o café, o acompañadas de un poco de mermelada, chocolate o frutas secas. Además, admiten variantes simples, como agregar ralladura de limón o naranja para dar un aroma fresco, o un poco de esencia de vainilla para intensificar el sabor.
Prepararlas no requiere habilidades avanzadas de repostería. Con ingredientes básicos como sémola, manteca, azúcar y huevos, se obtiene un resultado delicioso. El paso a paso es sencillo y permite que cualquier persona logre unas galletas crujientes y sabrosas en poco tiempo, ideales para meriendas, desayunos o para compartir con la familia y amigos. ¡Vamos a la receta!.
Ingredientes
Sémola fina, harina de trigo, manteca, azúcar, huevos, esencia de vainilla, ralladura de limón, polvo de hornear, pizca de sal.
Paso a paso para preparar galletas de sémola
- La manteca debe estar a temperatura ambiente. Precalenta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel manteca.
- Bate la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Agrega los huevos, la esencia de vainilla y la ralladura de limón, mezclando hasta integrar bien.
- Tamiza la harina, la sémola, el polvo de hornear y la pizca de sal. Integralos suavemente a la preparación húmeda hasta obtener una masa homogénea.
- Con la masa lista, hace pequeñas bolitas y ubícalas en la bandeja separadas entre sí. Si se desea, se pueden aplastar ligeramente cada bolita para darles forma de disco o tambien usar moldes para galletas.
- Lleva al horno precalentado durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro firme.
- Una vez fuera del horno, deja enfriar las galletas en la bandeja unos minutos antes de pasarlas a una rejilla para que terminen de asentarse y queden crujientes.
De la cocina a tu mesa
Estas galletas de sémola son sencillas pero deliciosa, perfecta para quienes buscan un postre casero crujiente y aromático. La textura que aporta la sémola las diferencia de las galletas comunes, ofreciendo un bocado que combina suavidad y firmeza al mismo tiempo. Además, la receta es muy versátil: se puede enriquecer con ralladura de cítricos, esencia de vainilla, o acompañarlas con mermelada, chocolate o frutos secos para variar el sabor. También funcionan muy bien como regalo casero, presentadas en bolsitas o cajas decorativas, convirtiéndose en un detalle dulce para cualquier ocasión especial. Incluso se pueden preparar en diferentes tamaños y formas, adaptándose a meriendas, desayunos o eventos temáticos.
El proceso de preparación es simple y rápido, ideal para cualquier persona, incluso sin experiencia en repostería. Gracias a su conservación prolongada, se pueden preparar con anticipación y disfrutar durante varios días. Estas galletas son perfectas para compartir en reuniones familiares y con amigos. Además, su sabor neutro y delicado permite combinarlas con infusiones, cafés, tés o incluso como acompañamiento de helados y cremas, multiplicando sus posibilidades en la mesa. Con esta preparacion de galletas de sémola, vas a obtener un resultado casero, sabroso y elegante que seguramente se volverá un clásico en tu cocina y un favorito entre quienes las prueben.