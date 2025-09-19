Presenta:

Receta de galletas de sémola crujientes, ideales para meriendas y desayunos

Descubre la receta de galletas de sémola caseras, crujientes y llenas de sabor, perfectas para cualquier momento del día.

Receta de galletas de sémola con un toque especial que las hace irresistibles.

Las galletas de sémola son un clásico de la repostería casera que combina textura crujiente y sabor delicado. Esta receta es ideal si buscas un dulce fácil de preparar, económico y que se conserve bien varios días. La sémola aporta un toque especial: su textura única permite que las galletas sean crocantes por fuera y ligeramente tiernas por dentro.

Estas galletas son versátiles: se pueden disfrutar solas con un o café, o acompañadas de un poco de mermelada, chocolate o frutas secas. Además, admiten variantes simples, como agregar ralladura de limón o naranja para dar un aroma fresco, o un poco de esencia de vainilla para intensificar el sabor.

Prepararlas no requiere habilidades avanzadas de repostería. Con ingredientes básicos como sémola, manteca, azúcar y huevos, se obtiene un resultado delicioso. El paso a paso es sencillo y permite que cualquier persona logre unas galletas crujientes y sabrosas en poco tiempo, ideales para meriendas, desayunos o para compartir con la familia y amigos. ¡Vamos a la receta!.

Puedes darle la forma que más te guste a estas galletas de sémola
Gracias a la sémola, la receta de galletas de sémola produce galletas que se mantienen crujientes por más tiempo que las galletas comunes de harina.

Ingredientes

Sémola fina, harina de trigo, manteca, azúcar, huevos, esencia de vainilla, ralladura de limón, polvo de hornear, pizca de sal.

Paso a paso para preparar galletas de sémola

  1. La manteca debe estar a temperatura ambiente. Precalenta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel manteca.
  2. Bate la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Agrega los huevos, la esencia de vainilla y la ralladura de limón, mezclando hasta integrar bien.
  3. Tamiza la harina, la sémola, el polvo de hornear y la pizca de sal. Integralos suavemente a la preparación húmeda hasta obtener una masa homogénea.
  4. Con la masa lista, hace pequeñas bolitas y ubícalas en la bandeja separadas entre sí. Si se desea, se pueden aplastar ligeramente cada bolita para darles forma de disco o tambien usar moldes para galletas.
  5. Lleva al horno precalentado durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados y el centro firme.
  6. Una vez fuera del horno, deja enfriar las galletas en la bandeja unos minutos antes de pasarlas a una rejilla para que terminen de asentarse y queden crujientes.
Galletas de sémola para disfrutarlas una a una
La receta de galletas de sémola es tradicional en la repostería mediterránea y destaca por su textura crujiente y única.

De la cocina a tu mesa

Estas galletas de sémola son sencillas pero deliciosa, perfecta para quienes buscan un postre casero crujiente y aromático. La textura que aporta la sémola las diferencia de las galletas comunes, ofreciendo un bocado que combina suavidad y firmeza al mismo tiempo. Además, la receta es muy versátil: se puede enriquecer con ralladura de cítricos, esencia de vainilla, o acompañarlas con mermelada, chocolate o frutos secos para variar el sabor. También funcionan muy bien como regalo casero, presentadas en bolsitas o cajas decorativas, convirtiéndose en un detalle dulce para cualquier ocasión especial. Incluso se pueden preparar en diferentes tamaños y formas, adaptándose a meriendas, desayunos o eventos temáticos.

El proceso de preparación es simple y rápido, ideal para cualquier persona, incluso sin experiencia en repostería. Gracias a su conservación prolongada, se pueden preparar con anticipación y disfrutar durante varios días. Estas galletas son perfectas para compartir en reuniones familiares y con amigos. Además, su sabor neutro y delicado permite combinarlas con infusiones, cafés, tés o incluso como acompañamiento de helados y cremas, multiplicando sus posibilidades en la mesa. Con esta preparacion de galletas de sémola, vas a obtener un resultado casero, sabroso y elegante que seguramente se volverá un clásico en tu cocina y un favorito entre quienes las prueben.

