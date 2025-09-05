La mejor receta de buñuelos de viento caseros para cualquier ocasión

La receta de buñuelos de viento que comparto es ideal para quienes buscan un postre ligero, esponjoso y delicioso. Con una masa suave y aireada, estos buñuelos se fríen hasta obtener un dorado perfecto y se espolvorean con azúcar , convirtiéndose en un clásico de las meriendas y celebraciones en muchos países.

Los buñuelos de viento son un postre tradicional en muchas culturas, conocidos por su textura ligera y aireada que los hace irresistibles al paladar. Su nombre proviene de su característica principal: su ligereza, que permite que “floten” casi como si fueran aire. Se preparan a base de una masa simple que se cocina en aceite caliente , creando una superficie crujiente por fuera y un interior suave y esponjoso.

Este postre es ideal para acompañar café , chocolate caliente o té , y se sirve comúnmente espolvoreado con azúcar glass o canela . Su preparación casera permite controlar la textura, el tamaño y el dulzor de cada buñuelo , haciendo que la experiencia sea más gratificante que comprar versiones comerciales. Además, son versátiles se adapta a diferentes ocasiones: desde meriendas familiares hasta celebraciones especiales. Aprender a hacer buñuelos de viento en casa no solo te brinda un delicioso postre , sino también la satisfacción de preparar algo tradicional y auténtico, disfrutando del aroma y la frescura de un postre recién hecho.

La receta permite variantes: algunos agregan ralladura de limón o anís para dar un toque aromático único.

Paso a paso para que prepares buñuelos de viento

Coloca en una cacerola el agua, la mantequilla y una pizca de sal, y calienta a fuego medio hasta que la mantequilla se derrita completamente y la mezcla comience a hervir suavemente. Retira la cacerola del fuego y añade la harina de trigo de golpe, mezclando rápidamente con una cuchara de madera hasta formar una masa homogénea que se despegue de las paredes. Deja que la masa se enfríe durante unos minutos antes de agregar los huevos, uno a uno, incorporando bien cada huevo antes de añadir el siguiente. La masa debe quedar suave, brillante y ligeramente pegajosa. Calienta abundante aceite vegetal en una sartén profunda a fuego medio-alto. Para comprobar la temperatura, deja caer una pequeña porción de masa; debe burbujear y subir rápidamente. Con ayuda de dos cucharas o una manga pastelera, forma pequeñas porciones de masa y colócalas cuidadosamente en el aceite caliente. No sobrecargues la sartén para evitar que la temperatura del aceite baje demasiado. Fríe los buñuelos durante 3-4 minutos, dándoles vuelta con una espumadera para que se doren de manera uniforme por todos los lados. Deben quedar dorados y esponjosos por dentro. Retira los buñuelos del aceite y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Espolvorea con azúcar glass mientras aún están ligeramente tibios para que se adhiera mejor y obtenga un acabado bonito.

Una excelente opción para disfrutarlos con la infusión que más te guste. La receta permite variantes: algunos agregan ralladura de limón o anís para dar un toque aromático único. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Sirve los buñuelos de viento recién hechos, acompañados de chocolate caliente, café o té, y disfruta de su textura ligera y sabor dulce.

Los buñuelos de viento son un postre clásico que combina sencillez y sabor en cada bocado. Su exterior dorado y crujiente, junto con su interior suave y aireado, los convierte en un dulce perfecto para cualquier ocasión, desde meriendas familiares hasta celebraciones especiales. Prepararlos en casa te permite controlar la frescura de los ingredientes, el tamaño de cada buñuelo y la cantidad de azúcar, asegurando un resultado delicioso y personalizado. Además, la preparación casera brinda la satisfacción de crear un postre tradicional que respeta la textura y el sabor auténtico que tanto se aprecia. Esta receta de buñuelos de viento demuestra que un postre simple puede ser elegante, delicioso y gratificante, ofreciendo una experiencia culinaria que combina tradición, aroma, textura y dulzura en cada bocado. ¡Y a disfrutar!