Prepara receta de masa de tarta integral ligera y nutritiva para cualquier ocasión

La receta de masa de tarta integral es ligera, saludable y muy fácil de preparar. Con aceite de oliva en lugar de manteca , obtendrás una masa más liviana, con un sabor suave y rústico, perfecta para tartas dulces o saladas, sin perder textura ni versatilidad en la cocina.

Muchas veces al preparar una tarta casera , buscamos opciones que sean prácticas, sabrosas y también saludables. Esta de masa de tarta integral sin manteca es una excelente alternativa para quienes desean reducir el consumo de grasas saturadas, sin renunciar al buen sabor y a la textura firme que una base de tarta requiere.

En lugar de manteca , se utiliza aceite de oliva , que aporta suavidad a la masa y un delicado aroma mediterráneo. Esta sustitución no solo hace que la preparación sea más ligera, sino que también aumenta su valor nutricional al incluir grasas saludables. Además, la harina integral contribuye con fibra, minerales y un sabor característico, creando una masa que resulta nutritiva y deliciosa al mismo tiempo.

Lo mejor de esta versión es que es muy versátil. Puedes emplearla tanto para prepararciones saladas, como tartas de verduras o quiches , como para postres más rústicos acompañados con frutas frescas , compotas o mermeladas . El proceso es sencillo y rápido, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina, pero quieren disfrutar de un resultado casero y saludable.

El aceite de oliva en la receta de masa integral realza el sabor y la hace más ligera.

Ingredientes

Harina integral 250 g, agua fría 100 ml, aceite de oliva 70 ml, sal 1 cucharadita, huevo 1 (opcional), polvo de hornear ½ cucharadita (opcional, para una masa más esponjosa).

Paso a paso para preparar masa de tarta integral

Coloca la harina integral en un bol grande. Agrega la sal y, si lo deseas, el polvo de hornear. Mezcla bien los ingredientes secos para integrarlos. Haz un hueco en el centro y vierte el aceite de oliva. Comienza a mezclar con una cuchara de madera o con tus manos, hasta que se formen pequeños grumos. Agrega el agua poco a poco mientras sigues mezclando. Si optas por usar huevo, añádelo en este paso. La masa debe empezar a unirse hasta formar una textura compacta. Lleva la masa a una superficie enharinada y amasa de forma breve, solo lo necesario para que quede homogénea. Evita trabajarla demasiado para que no pierda suavidad. Forma una bola, cúbrela con film y déjala reposar en la nevera durante 20-30 minutos. Esto facilita estirarla después. Con un rodillo, estira la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta lograr un grosor de 3-4 mm. Coloca la masa en un molde para tarta previamente aceitado o con papel de horno. Ajusta los bordes y pincha la base con un tenedor. Si la prepararción lo requiere, precocina la base con peso encima (papel de horno y legumbres secas) durante 10-12 minutos a 180 °C. Agrega el relleno elegido y hornea según como quieras utilizarla ya sea dulce o salada.

Si lo deseas puedes añadirles semillas a la masa La receta de masa integral tiene un sabor más rústico y natural que la masa clásica. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La masa de tarta integral es la opción perfecta para quienes buscan un equilibrio entre sabor, practicidad y salud. El uso de aceite de oliva en lugar de manteca aporta suavidad, aroma y beneficios nutricionales, logrando una masa ligera que funciona tanto en prepararciones dulces como saladas.

Al ser fácil de preparar y versátil, puedes usarla para una gran variedad de tartas: desde un quiche de verduras hasta una base rústica para frutas con un toque de miel o mermelada. Su textura crujiente, junto con el sabor tostado de la harina integral, la convierten en una alternativa deliciosa y nutritiva que se adapta a cualquier ocasión.

Lo mejor es que puedes preparar la masa con anticipación, guardarla en la nevera y tenerla lista para cuando quieras sorprender con una comida casera. ¡Y a disfrutar!.