Del mar a tu mesa: receta de albóndigas de bacalao irresistibles

Si buscas una receta diferente, sabrosa y con tradición, las albóndigas de bacalao son una excelente opción. Este plato combina la suavidad del pescado con hierbas , especias y una cocción sencilla que resulta en bocados jugosos y llenos de carácter. Perfecto tanto para reuniones familiares como para sorprender en un almuerzo especial.

Las albóndigas de bacalao son un clásico de la cocina mediterránea y han trascendido fronteras gracias a su sabor único y su versatilidad. Aunque existen distintas versiones según la región, la esencia se mantiene: aprovechar la textura y el gusto intenso del bacalao , transformándolo en pequeñas piezas tiernas, fáciles de comer y de gran valor nutricional. Al estar hechas con pescado , estas albóndigas resultan más ligeras que las tradicionales de carne , pero no por eso menos sustanciosas. Además, se pueden servir con distintas guarniciones como ensaladas frescas, salsas de tomate caseras o incluso con un toque de mayonesa de ajo .

Una de las mayores ventajas de preparar albóndigas de bacalao es que no requieren ingredientes complicados ni técnicas avanzadas. Se trata de una preparación accesible, adaptable a distintos gustos y perfecta para aprovechar filetes de bacalao fresco o desmigado. Incluso puedes experimentar agregando especias como pimentón , perejil fresco o ralladura de limón para dar un toque personal. Con esta preparación, no solo tendrás un plato sabroso, sino también nutritivo, ya que el bacalao es rico en proteínas magras y bajo en grasas. En definitiva, un plato que vale la pena incluir en tu recetario.

Paso a paso para que prepares albóndigas de bacalao

Si usas bacalao salado, desálalo con antelación dejándolo en remojo durante 24 a 36 horas, cambiando el agua varias veces. Una vez listo, escúrrelo y desmenúzalo en trozos pequeños, retirando piel y espinas. Si es bacalao fresco, simplemente cocínalo ligeramente en agua caliente por 5 minutos y desmenúzalo. Pela y pica finamente la cebolla y los dientes de ajo. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, sofríelos a fuego medio hasta que estén dorados y fragantes. Retira del fuego y deja enfriar un poco antes de incorporarlos a la mezcla. En un bol grande coloca el bacalao desmenuzado, añade el sofrito de ajo y cebolla, el pan rallado, el huevo, la leche y el perejil picado. Condimenta con sal, pimienta, pimentón dulce y, si deseas, un toque de ralladura de limón. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea y manejable. Con las manos ligeramente húmedas o enharinadas, toma porciones pequeñas de la mezcla y forma bolitas del tamaño de una nuez. Pásalas suavemente por harina para sellarlas y evitar que se desarmen al freír. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto. Fríe las albóndigas en tandas, girándolas para que se doren de manera uniforme. Una vez listas, colócalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Si quieres acompañarlas, una salsa de tomate casera les va de maravilla. Sofríe cebolla y ajo, agrega tomates triturados, sazona con sal, pimienta y una pizca de azúcar, y deja cocinar a fuego lento por 20 minutos. Sirve las albóndigas sobre la salsa caliente.

Lleva a tu mesa estas deliciosas albóndigas de bacalao. En algunas regiones, la receta se enriquece con ralladura de limón o perejil fresco para realzar el sabor. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Presenta las albóndigas recién hechas acompañadas de pan crujiente, una ensalada fresca o arroz blanco. Son perfectas tanto como plato principal como en formato de tapa.

Las albóndigas de bacalao son un plato que encierra sencillez, tradición y mucho sabor en cada bocado. Al combinarlas con ingredientes básicos y un proceso de preparación accesible, esta receta se convierte en una excelente alternativa a las albóndigas de carne tradicionales. Además, su aporte nutritivo es destacable, ya que el bacalao es rico en proteínas y bajo en grasas, lo que lo hace ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el placer de comer bien. La textura jugosa, el aroma de las hierbas y el sabor característico del bacalao hacen que estas albóndigas sean irresistibles tanto para adultos como para niños. Puedes disfrutarlas en distintas ocasiones: como plato principal acompañado de guarniciones sencillas, como entrante en reuniones familiares o incluso como parte de un tapeo variado. ¡Y a disfrutar!