Receta económica de albóndigas de carne para muchas porciones.

Esta receta de albóndigas de carne es una preparación clásica que nunca pasa de moda. Es ideal para acompañar con arroz , pastas o puré , y se puede adaptar a distintos gustos. Con ingredientes simples y pasos muy fáciles, esta preparación casera logra albóndigas jugosas, sabrosas y rendidoras para cualquier ocasión.

Las albóndigas de carne son un plato tradicional presente en muchas culturas del mundo. Su popularidad se debe a su sabor, versatilidad y facilidad de preparación. Son ideales tanto para principiantes como para quienes buscan una opción confiable para el menú diario. Al combinar carne molida con condimentos , pan rallado , huevo y otros ingredientes sencillos, se logra una mezcla que al cocinarse queda suave por dentro y dorada por fuera.

Una de las grandes ventajas es que las albóndigas pueden cocinarse de distintas formas: al horno, fritas o directamente en salsa. Además, se pueden congelar crudas o cocidas, lo que las convierte en una excelente alternativa para tener comidas listas con antelación.

Te guiaremos paso a paso para lograr unas albóndigas de carne bien formadas, con buen sabor y textura equilibrada. Con ingredientes económicos y fáciles de encontrar, esta preparación es perfecta para toda la familia.

La receta de albóndigas de carne existe desde la Antigua Roma, donde ya se preparaban mezclas de carne molida con especias.

Paso a paso para que prepares albóndigas de carne

Coloca la carne molida en un recipiente grande. Puedes usar carne de res, cerdo o una mezcla de ambas. Agrega el ajo picado finamente, la cebolla rallada o picada, el huevo, el pan rallado, la sal, la pimienta y las especias que prefieras (como orégano, perejil o comino). Mezcla todo con las manos limpias o con una cuchara grande hasta que se integren bien todos los ingredientes. Toma pequeñas porciones de la mezcla y forma bolitas del tamaño de una nuez o al gusto. Procura que todas las albóndigas tengan un tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme. Si lo deseas, puedes pasarlas ligeramente por harina para que mantengan mejor su forma durante la cocción. Si deseas hacerlas fritas: calienta aceite en una sartén y cocina las albóndigas hasta que estén doradas por todos los lados. Luego retíralas y colócalas sobre papel absorbente. Si quieres cocinarlas al horno: precalienta el horno a 200 °C, coloca las albóndigas en una bandeja aceitada y cocina por unos 25 minutos, dándoles la vuelta a la mitad del tiempo para que se doren parejo. Para una preparación más ligera, puedes directamente puedes preparar una salsa de tomate y colocar las albóndigas crudas directamente en la salsa caliente y cocinarlas allí durante 20 a 30 minutos.

Puedes servilas como plato principal o hacerlas más pequeñas y servirlas como aperitivo. La receta de albóndigas de carne es ideal para congelar: se pueden preparar en cantidad y guardar para futuras comidas.

De la cocina a tu mesa

Sirve las albóndigas calientes, acompañadas de arroz blanco, puré de papas, pasta o pan. También puedes decorarlas con hojas frescas de perejil o albahaca.

La receta de albóndigas de carne es una de esas preparaciones que atraviesan generaciones y estilos de cocina. Es adaptable, rendidora y siempre bien recibida. Ya sea con salsa o solas, al horno o fritas, las albóndigas caseras tienen un sabor especial que no se compara con las versiones industrializadas. Son fáciles y completas, permite lograr un plato nutritivo, sabroso y muy versátil. Ideal para compartir en familia, guardar en el congelador o preparar en cantidad. Una vez que pruebes esta versión, querrás repetirla más de una vez. ¡Y a disfrutar!