Bienestar total: receta de leche dorada natural y súper aromática

Esta receta de leche dorada es ideal cuando querés sumar una bebida cálida, aromática y llena de beneficios a tu rutina diaria. La cúrcuma , combinada con especias y un toque de miel , crea un elixir perfecto para relajarte, cuidarte y disfrutar un momento de bienestar. Preparala en minutos y sentí el abrazo en cada sorbo.

1. Colocá la leche en una olla chica y calentala a fuego bajo sin que llegue a hervir.

En la medicina ayurveda, esta receta se usa como bebida nocturna para equilibrar el cuerpo.

Agregá a tus cuidados diarios esta leche dorada

2. Agregá la cúrcuma , el jengibre , la pimienta y la canela . Mezclá bien con un batidor para evitar grumos.

3. Si usás aceite de coco , incorporalo ahora para darle una textura más sedosa.

4. Cociná unos 5 minutos a fuego mínimo, revolviendo cada tanto para que los sabores se integren.

5. Apagá el fuego, dejá reposar un minuto y sumá la miel para endulzar de manera natural.

6. Serví la leche dorada bien caliente, filtrándola si querés una textura más fina.

7. Decorá con un toque extra de canela y disfrutala al instante.

Esta combinación es ideal para tu bienestar La leche dorada puede prepararse también en forma de “pasta dorada” para usar durante la semana. Shutterstock

La cúrcuma absorbe mejor sus beneficios cuando se combina con pimienta, por eso siempre van juntas en esta receta. Si te sobra leche dorada, guardala en un frasco hermético en la heladera hasta 24 horas y recalentala a fuego bajo para mantener su aroma y suavidad. ¡Dale bienestar a tu cuerpo!.