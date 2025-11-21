Bienestar total: receta de leche dorada natural y súper aromática
Una receta de leche dorada que combina cúrcuma, especias y suavidad en cada sorbo. Ideal para tus rutinas de bienestar y noches tranquilas.
Esta receta de leche dorada es ideal cuando querés sumar una bebida cálida, aromática y llena de beneficios a tu rutina diaria. La cúrcuma, combinada con especias y un toque de miel, crea un elixir perfecto para relajarte, cuidarte y disfrutar un momento de bienestar. Preparala en minutos y sentí el abrazo en cada sorbo.
Rinde: 2 tazas
Ingredientes para una leche dorada perfecta
-
2 tazas de leche (puede ser vegetal).
1 cucharadita de cúrcuma.
½ cucharadita de jengibre en polvo.
1 pizca de pimienta negra.
1 pizca de canela.
1 cucharadita de miel.
1 cucharadita de aceite de coco (opcional).
1 rama de canela (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Colocá la leche en una olla chica y calentala a fuego bajo sin que llegue a hervir.
2. Agregá la cúrcuma, el jengibre, la pimienta y la canela. Mezclá bien con un batidor para evitar grumos.
3. Si usás aceite de coco, incorporalo ahora para darle una textura más sedosa.
4. Cociná unos 5 minutos a fuego mínimo, revolviendo cada tanto para que los sabores se integren.
5. Apagá el fuego, dejá reposar un minuto y sumá la miel para endulzar de manera natural.
6. Serví la leche dorada bien caliente, filtrándola si querés una textura más fina.
7. Decorá con un toque extra de canela y disfrutala al instante.
La cúrcuma absorbe mejor sus beneficios cuando se combina con pimienta, por eso siempre van juntas en esta receta. Si te sobra leche dorada, guardala en un frasco hermético en la heladera hasta 24 horas y recalentala a fuego bajo para mantener su aroma y suavidad. ¡Dale bienestar a tu cuerpo!.