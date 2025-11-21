Lujo en cada mordida: receta de bagels con salmón ahumado fácil y gourmet

Esta receta de bagels con salmón ahumado es ideal cuando querés preparar algo rápido, fresco y bien sabroso sin complicarte. Es perfecta para un desayuno distinto, un brunch canchero o una comida liviana pero con onda. En pocos pasos vas a armar un sandwich gourmet que queda genial para compartir o darte un gusto.

1. Cortá los bagels al medio y tostalos apenas para que queden tibios y con un toque crocante.

Esta receta de bagel + salmón nació por la influencia judía en Nueva York.

Un bagel versátil que podés combinar con los ingredientes que más te guste

Un chorrito de aceite de oliva.

2. En un bowl, mezclá el queso crema con el jugo de limón , una pizca de sal , pimienta y un chorrito de aceite de oliva .

3. Untá cada mitad de bagel con esta mezcla, cubriendo bien toda la superficie.

4. Sumá las rodajas de pepino y las láminas de palta, distribuyendo de forma pareja.

5. Colocá el salmón ahumado por encima y agregá las alcaparras.

6. Terminá con eneldo fresco picado y un toque extra de pimienta si te gusta.

7. Cerrá el bagel, presioná suavemente y servilo al instante.

Un bagel gourmet En muchas delis, el salmón ahumado se corta a mano para lograr láminas súper finas. Shutterstock

Consumilo recién hecho para disfrutar su textura perfecta. Si querés adelantarlo, conservá los ingredientes por separado en heladera hasta 24 horas. Esta receta nació como un clásico del brunch neoyorquino, donde el bagel con salmón es casi un ícono cultural. ¡Dale un giro a tus bruchs!.