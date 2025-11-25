Ensalada de sandía y queso feta: una receta fresca y rápida para combatir el calor con sabor
Una receta veraniega hidratante que lleva frutas, queso y hierbas para lograr un plato fácil y nutritivo, buenísima para almuerzos frescos y ligeros.
En los días de calor fuerte, esta ensalada es una de esas soluciones que refrescan al instante. La mezcla de la sandía con el queso feta crea un contraste perfecto que siempre funciona, mientras que la menta le suma ese perfume herbal que levanta todo el plato. Es una receta que preparás en minutos, no necesita cocción y se adapta a cualquier ocasión. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
3 tazas de sandía en cubos
150 g de queso feta desmenuzado
1 puñado grande de hojas de menta
1 pepino en rodajas finas
Jugo de 1 lima
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
-
Colocás la sandía en un bowl amplio.
Sumás el pepino y mezclás suavemente.
Agregás el queso feta desmenuzado y las hojas de menta enteras o apenas cortadas.
Combinás el jugo de lima con el aceite, salpimentás y rociás todo el plato.
Integrás apenas y servís bien fresco. ¡Y listo!