Ensalada de sandía y queso feta: una receta fresca y rápida para combatir el calor con sabor

En los días de calor fuerte, esta ensalada es una de esas soluciones que refrescan al instante. La mezcla de la sandía con el queso feta crea un contraste perfecto que siempre funciona, mientras que la menta le suma ese perfume herbal que levanta todo el plato. Es una receta que preparás en minutos, no necesita cocción y se adapta a cualquier ocasión. Así que... ¡manos a la obra!