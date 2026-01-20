Tips definitivos para la ensalada del verano ¡creenos, te va a encantar!
Con pollo y crema agria, esta ensalada fresca es una receta completa, liviana y perfecta para el verano, ideal para disfrutar solo o con quienes amás.
Fresca, completa y con un toque cremoso, esta ensalada de apio, manzana verde, pepino y pollo con crema agria es una receta ideal para el verano. Combina crocante, proteína y suavidad, se convierte en la opción perfecta para resolver un almuerzo liviano sin resignar sabor. Para prepararla no tenés que ser un cocinero experimentado, es muy sencilla de hacer ¡manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
Pechuga de pollo cocida – 2 unidades
Apio – 3 ramas
Manzana verde – 1 grande
Pepino – 1 mediano
Crema agria – 150 gramos
Jugo de limón – 2 cucharadas
Aceite de oliva – 1 cucharada
Sal – a gusto
Pimienta – a gusto
Perejil o ciboulette – opcional
Paso a paso para lograr una ensalada deliciosa
1- Cociná las pechugas de pollo (hervidas, al vapor o grilladas), dejá enfriar y cortá en cubos o desmechá groseramente.
2- Lavá el apio y cortalo en rodajas finas.
3- Cortá la manzana verde en cubos chicos y rociá con un poco de limón para que no se oxide.
4- Pelá el pepino (opcional) y cortalo en medias lunas o cubos.
5- En un bowl, mezclá la crema agria, el resto del jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Si querés sumar un plus de sabor, prepará nuestra receta imbatible de crema agria casera.
6- Incorporá el pollo y los vegetales. Mezclá suavemente hasta integrar.
De la cocina a la mesa
Esta ensalada es ideal para el verano argentino, servida bien fría como plato principal o para llevar en vianda. Funciona perfecto sola, con pan fresco o como relleno de wraps livianos. Prepararla es un proceso muy sencillo y notarás que su sabor es particularmente delicioso y fresco. Sin más ¡a disfrutar!