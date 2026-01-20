Tips definitivos para la ensalada del verano ¡creenos, te va a encantar!

Fresca, completa y con un toque cremoso, esta ensalada de apio, manzana verde, pepino y pollo con crema agria es una receta ideal para el verano . Combina crocante, proteína y suavidad, se convierte en la opción perfecta para resolver un almuerzo liviano sin resignar sabor . Para prepararla no tenés que ser un cocinero experimentado, es muy sencilla de hacer ¡manos a la obra!

1- Cociná las pechugas de pollo (hervidas, al vapor o grilladas), dejá enfriar y cortá en cubos o desmechá groseramente.

2- Lavá el apio y cortalo en rodajas finas.

3- Cortá la manzana verde en cubos chicos y rociá con un poco de limón para que no se oxide.

4- Pelá el pepino (opcional) y cortalo en medias lunas o cubos.

5- En un bowl, mezclá la crema agria, el resto del jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Si querés sumar un plus de sabor, prepará nuestra receta imbatible de crema agria casera.

6- Incorporá el pollo y los vegetales. Mezclá suavemente hasta integrar.

Esta ensalada es el must del verano Esta ensalada es el must del verano Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta ensalada es ideal para el verano argentino, servida bien fría como plato principal o para llevar en vianda. Funciona perfecto sola, con pan fresco o como relleno de wraps livianos. Prepararla es un proceso muy sencillo y notarás que su sabor es particularmente delicioso y fresco. Sin más ¡a disfrutar!