Pan de ajo casero fácil: receta rápida para acompañar comidas
Aprendé a hacer pan de ajo casero, con esta receta de pocos ingredientes y en minutos, ideal para pastas, parrillas y picadas.
El pan de ajo es uno de esos clásicos que nunca fallan y que elevan cualquier comida con muy poco esfuerzo. Crujiente por fuera, tierno por dentro y con ese perfume inconfundible que invade la cocina apenas entra al horno, es una receta más que perecta para acompañar pastas, carnes a la parrilla o una mesa informal entre amigos. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 1 pan grande o 2 chicos)
-
1 pan tipo baguette o flauta
80 g de manteca a temperatura ambiente
3 dientes de ajo
2 cucharadas de perejil fresco picado
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal a gusto
Pimienta negra a gusto
Opcional: queso rallado fino o mozzarella
Paso a paso de la receta
-
El ajo se pela y se pica bien chiquito o se procesa hasta lograr una pasta.
En un bowl se coloca la manteca blanda junto con el ajo, el perejil, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Se mezcla hasta obtener una pasta homogénea y bien aromática.
El pan se corta a lo largo, sin llegar a separarlo del todo, o en rodajas gruesas, según preferencia.
La mezcla de ajo y manteca se unta generosamente sobre el pan, asegurándose de que penetre bien en los cortes.
Si se desea, se puede sumar queso rallado por encima para una versión más golosa.
El pan se coloca sobre una placa y se lleva a horno precalentado a 180 °C.
Se hornea durante 12 a 15 minutos, hasta que esté dorado y crocante por fuera, pero todavía tierno en el centro.
Para un dorado extra, se puede activar el grill del horno durante los últimos 2 minutos, vigilando que no se queme.
Se retira del horno y se sirve caliente. ¡Y listo!