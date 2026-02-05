Presenta:

Estilo

|

Receta

Pan de ajo casero fácil: receta rápida para acompañar comidas

Aprendé a hacer pan de ajo casero, con esta receta de pocos ingredientes y en minutos, ideal para pastas, parrillas y picadas.

MDZ Estilo

Aprende a preparar pan de ajo con esta sencilla receta. Foto: Shutterstock

Aprende a preparar pan de ajo con esta sencilla receta. Foto: Shutterstock

El pan de ajo es uno de esos clásicos que nunca fallan y que elevan cualquier comida con muy poco esfuerzo. Crujiente por fuera, tierno por dentro y con ese perfume inconfundible que invade la cocina apenas entra al horno, es una receta más que perecta para acompañar pastas, carnes a la parrilla o una mesa informal entre amigos. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 1 pan grande o 2 chicos)

  • 1 pan tipo baguette o flauta

  • 80 g de manteca a temperatura ambiente

  • 3 dientes de ajo

  • 2 cucharadas de perejil fresco picado

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • Sal a gusto

  • Pimienta negra a gusto

  • Opcional: queso rallado fino o mozzarella

Pan de ajo casero: sabor tradicional de Italia Foto: Shutterstock
Probá hacer esta receta para un pan riquísimo.

Probá hacer esta receta para un pan riquísimo.

Paso a paso de la receta

  1. El ajo se pela y se pica bien chiquito o se procesa hasta lograr una pasta.

  2. En un bowl se coloca la manteca blanda junto con el ajo, el perejil, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Se mezcla hasta obtener una pasta homogénea y bien aromática.

  3. El pan se corta a lo largo, sin llegar a separarlo del todo, o en rodajas gruesas, según preferencia.

  4. La mezcla de ajo y manteca se unta generosamente sobre el pan, asegurándose de que penetre bien en los cortes.

  5. Si se desea, se puede sumar queso rallado por encima para una versión más golosa.

  6. El pan se coloca sobre una placa y se lleva a horno precalentado a 180 °C.

  7. Se hornea durante 12 a 15 minutos, hasta que esté dorado y crocante por fuera, pero todavía tierno en el centro.

  8. Para un dorado extra, se puede activar el grill del horno durante los últimos 2 minutos, vigilando que no se queme.

  9. Se retira del horno y se sirve caliente. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas