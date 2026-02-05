Pan de ajo casero fácil: receta rápida para acompañar comidas

Probá hacer esta receta para un pan riquísimo.

El ajo se pela y se pica bien chiquito o se procesa hasta lograr una pasta.

En un bowl se coloca la manteca blanda junto con el ajo, el perejil, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Se mezcla hasta obtener una pasta homogénea y bien aromática.

El pan se corta a lo largo, sin llegar a separarlo del todo, o en rodajas gruesas, según preferencia.

La mezcla de ajo y manteca se unta generosamente sobre el pan, asegurándose de que penetre bien en los cortes.

Si se desea, se puede sumar queso rallado por encima para una versión más golosa.

El pan se coloca sobre una placa y se lleva a horno precalentado a 180 °C.

Se hornea durante 12 a 15 minutos, hasta que esté dorado y crocante por fuera, pero todavía tierno en el centro.

Para un dorado extra, se puede activar el grill del horno durante los últimos 2 minutos, vigilando que no se queme.