Quesada pasiega clásica: receta española con pocos ingredientes

Esta receta de quesada pasiega es un postre tradicional del norte de España, conocido por su textura suave y su sabor delicado. Elaborada con ingredientes simples, esta receta destaca por su sencillez y autenticidad, siendo ideal para disfrutar como postre o merienda en cualquier ocasión especial.

Tradicionalmente, la receta se elaboraba con cuajada natural en lugar de queso fresco.

2- En un bol grande, desmenuzar el queso fresco hasta obtener una textura fina.

3- Añadir los huevos y mezclar bien hasta integrar.

4- Incorporar el azúcar y la mantequilla derretida, mezclando suavemente.

5- Agregar la leche poco a poco y continuar mezclando.

6- Añadir la harina tamizada, la ralladura de limón y la pizca de sal.

7- Mezclar hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos.

8- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado.

9- Hornear durante 45 minutos o hasta que la superficie esté dorada.

10- Retirar del horno, dejar enfriar y servir.

Esta receta de quesada pasiega tiene su origen en la región de Cantabria.

De la cocina a la mesa

La quesada pasiega es un postre que refleja la tradición y la sencillez de la cocina regional española. Esta receta permite obtener un resultado cremoso y equilibrado, donde el sabor del queso fresco se combina perfectamente con el dulzor justo del azúcar. Es una preparación fácil, ideal tanto para cocineros principiantes como para quienes buscan un postre clásico y confiable. Puede disfrutarse fría o a temperatura ambiente, sola o acompañada de frutas. Sin duda, esta receta es una excelente opción para cerrar una comida con un toque auténtico y casero. ¡A disfrutar!