Tentación azucarada: receta de pretzel dulce casero irresistible
Animate a esta receta de pretzel dulce caramelizado, con un giro casero que conquista por su aroma y textura esponjosa.
Si buscás una receta casera, suave y llena de aroma, estos pretzels dulces te van a encantar. Son ideales para acompañar la merienda, regalar o disfrutar recién horneados. Con pocos ingredientes y un amasado simple, lográs una masa tierna y flexible que, al hornearse, queda dorada y perfumada. Seguí este paso a paso y prepará pretzels dignos de panadería.
Rinde: 8 pretzels dulces
Ingredientes para un pretzel perfecto
350 g de harina 000.
1 cucharadita de sal.
50 g de azúcar.
7 g de levadura seca.
200 ml de leche tibia.
40 g de manteca blanda.
1 huevo.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
2 cucharadas de azúcar extra (para espolvorear).
1 cucharadita de canela (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Mezclá la leche tibia con la levadura y una cucharadita de azúcar. Dejá espumar 10 minutos.
2. Colocá en un bowl la harina, el azúcar restante y la sal. Sumá la manteca, el huevo y la esencia.
3. Agregá la levadura activada y amasá hasta lograr una masa lisa y elástica.
4. Tapá y dejá levar 1 hora o hasta que duplique su volumen.
5. Dividí la masa en 8 porciones. Hacé tiras largas y formá los clásicos nudos de pretzel.
6. Ubicalos en una placa enmantecada, tapá y dejá reposar 20 minutos.
7. Pintá con leche y espolvoreá azúcar o azúcar con canela.
8. Horneá a 180 °C por 15–18 minutos, hasta dorar.
Conservá los pretzels dulces en un frasco hermético para mantener su textura tierna hasta 3 días. El pretzel original nació como un premio para niños por buen comportamiento, gracias a su forma de “brazos cruzados”. Recién hechos, tostados o con un toque de manteca, estos pretzels caseros siempre son un golazo. ¡Preparálos y nos contás!.