Tentación azucarada: receta de pretzel dulce casero irresistible

Si buscás una receta casera, suave y llena de aroma, estos pretzels dulces te van a encantar. Son ideales para acompañar la merienda, regalar o disfrutar recién horneados. Con pocos ingredientes y un amasado simple, lográs una masa tierna y flexible que, al hornearse, queda dorada y perfumada. Seguí este paso a paso y prepará pretzels dignos de panadería.

1. Mezclá la leche tibia con la levadura y una cucharadita de azúcar . Dejá espumar 10 minutos.

Esta receta de pretzel se vende en festivales alemanes, los preparan gigantes y pueden pesar más de 2 kilos.

Sigue el paso a paso y lograrás unos pretzels perfectos

2. Colocá en un bowl la harina , el azúcar restante y la sal. Sumá la manteca , el huevo y la esencia .

3. Agregá la levadura activada y amasá hasta lograr una masa lisa y elástica.

4. Tapá y dejá levar 1 hora o hasta que duplique su volumen.

5. Dividí la masa en 8 porciones. Hacé tiras largas y formá los clásicos nudos de pretzel.

6. Ubicalos en una placa enmantecada, tapá y dejá reposar 20 minutos.

7. Pintá con leche y espolvoreá azúcar o azúcar con canela.

8. Horneá a 180 °C por 15–18 minutos, hasta dorar.

Listos para saborearlos Los pretzels tienen más de 1.400 años de historia y se cree que la receta fue creada por monjes europeos. Shutterstock

Conservá los pretzels dulces en un frasco hermético para mantener su textura tierna hasta 3 días. El pretzel original nació como un premio para niños por buen comportamiento, gracias a su forma de “brazos cruzados”. Recién hechos, tostados o con un toque de manteca, estos pretzels caseros siempre son un golazo. ¡Preparálos y nos contás!.