Tentación azucarada: receta de pretzel dulce casero irresistible

Animate a esta receta de pretzel dulce caramelizado, con un giro casero que conquista por su aroma y textura esponjosa.

Candela Spann

Golpe dulce: receta de pretzel dulce para preparar en casa.

Shutterstock

Si buscás una receta casera, suave y llena de aroma, estos pretzels dulces te van a encantar. Son ideales para acompañar la merienda, regalar o disfrutar recién horneados. Con pocos ingredientes y un amasado simple, lográs una masa tierna y flexible que, al hornearse, queda dorada y perfumada. Seguí este paso a paso y prepará pretzels dignos de panadería.

Rinde: 8 pretzels dulces

Ingredientes para un pretzel perfecto

  • 350 g de harina 000.

  • 1 cucharadita de sal.

  • 50 g de azúcar.

  • 7 g de levadura seca.

  • 200 ml de leche tibia.

  • 40 g de manteca blanda.

  • 1 huevo.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 2 cucharadas de azúcar extra (para espolvorear).

  • 1 cucharadita de canela (opcional).

Sigue el paso a paso y lograrás unos pretzels perfectos
Esta receta de pretzel se vende en festivales alemanes, los preparan gigantes y pueden pesar más de 2 kilos.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Mezclá la leche tibia con la levadura y una cucharadita de azúcar. Dejá espumar 10 minutos.

2. Colocá en un bowl la harina, el azúcar restante y la sal. Sumá la manteca, el huevo y la esencia.

3. Agregá la levadura activada y amasá hasta lograr una masa lisa y elástica.

4. Tapá y dejá levar 1 hora o hasta que duplique su volumen.

5. Dividí la masa en 8 porciones. Hacé tiras largas y formá los clásicos nudos de pretzel.

6. Ubicalos en una placa enmantecada, tapá y dejá reposar 20 minutos.

7. Pintá con leche y espolvoreá azúcar o azúcar con canela.

8. Horneá a 180 °C por 15–18 minutos, hasta dorar.

Listos para saborearlos
Los pretzels tienen más de 1.400 años de historia y se cree que la receta fue creada por monjes europeos.

Conservá los pretzels dulces en un frasco hermético para mantener su textura tierna hasta 3 días. El pretzel original nació como un premio para niños por buen comportamiento, gracias a su forma de “brazos cruzados”. Recién hechos, tostados o con un toque de manteca, estos pretzels caseros siempre son un golazo. ¡Preparálos y nos contás!.

