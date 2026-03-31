No es un croissant común... es un croissant cube: receta paso a paso

Esta receta de croissant cube es una tendencia que llegó para quedarse. Combina la técnica clásica del hojaldre con una forma cúbica innovadora, logrando capas súper crocantes por fuera y aireadas por dentro. Ideal para lucirte en la cocina con una propuesta moderna, deliciosa y perfecta para acompañar un buen café .

El formato cúbico hace única a esta receta.

200 gramos de chocolate

200 gramos de crema pastelera

Paso a paso para crear una croissant cube deliciosa

1- Mezclá la harina, el azúcar y la sal en un bowl.

2- Disolvé la levadura en la leche tibia e incorporala.

3- Sumá la manteca y amasá hasta lograr una masa lisa.

4- Dejá descansar en frío durante 1 hora.

5- Estirá la masa y colocá la manteca fría para el laminado.

6- Realizá pliegues simples (como hojaldre) y llevá a frío entre cada uno.

7- Repetí el proceso de pliegues 3 veces.

8- Estirá la masa final y cortá en tiras.

9- Enrollá y acomodá dentro de moldes cúbicos.

10- Dejá levar hasta que dupliquen su tamaño.

11- Horneá hasta que estén dorados y crocantes.

12- Rellená con chocolate o crema pastelera si querés.

Cómo hacer croissant cube casero El croissant cube es una versión moderna del clásico. Glutto Digest

De la cocina a la mesa

Esta receta de croissant cube es perfecta para quienes quieren innovar con un clásico de la pastelería. Su forma cúbica no solo es estética, sino que también permite un horneado parejo y una textura increíble. El secreto está en el laminado con manteca, que genera esas capas hojaldradas tan buscadas. Podés rellenarlos con chocolate, dulce de leche o cremas para darles un toque personal. Son ideales para una merienda especial o para sorprender en un desayuno distinto. ¡Animate que son espectaculares!.