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No es un croissant común... es un croissant cube: receta paso a paso

Descubrí esta receta de croissant cube, la versión moderna y crocante del clásico, con capas hojaldradas y forma cúbica que sorprende.

Candela Spann

Esta receta es tendencia en redes sociales.

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Esta receta de croissant cube es una tendencia que llegó para quedarse. Combina la técnica clásica del hojaldre con una forma cúbica innovadora, logrando capas súper crocantes por fuera y aireadas por dentro. Ideal para lucirte en la cocina con una propuesta moderna, deliciosa y perfecta para acompañar un buen café.

Croissant cube receta moderna y crocante
El formato cúbico hace única a esta receta.

El formato cúbico hace única a esta receta.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

Para la masa:

  • 500 gramos de harina.
  • 250 mililitros de leche.
  • 50 gramos de azúcar.
  • 10 gramos de sal.
  • 10 gramos de levadura fresca.
  • 50 gramos de manteca.

Para el laminado:

  • 250 gramos de manteca fría.

Opcional relleno:

  • 200 gramos de chocolate
  • 200 gramos de crema pastelera

Paso a paso para crear una croissant cube deliciosa

1- Mezclá la harina, el azúcar y la sal en un bowl.

2- Disolvé la levadura en la leche tibia e incorporala.

3- Sumá la manteca y amasá hasta lograr una masa lisa.

4- Dejá descansar en frío durante 1 hora.

5- Estirá la masa y colocá la manteca fría para el laminado.

6- Realizá pliegues simples (como hojaldre) y llevá a frío entre cada uno.

7- Repetí el proceso de pliegues 3 veces.

8- Estirá la masa final y cortá en tiras.

9- Enrollá y acomodá dentro de moldes cúbicos.

10- Dejá levar hasta que dupliquen su tamaño.

11- Horneá hasta que estén dorados y crocantes.

12- Rellená con chocolate o crema pastelera si querés.

Cómo hacer croissant cube casero
El croissant cube es una versión moderna del clásico.

El croissant cube es una versión moderna del clásico.

De la cocina a la mesa

Esta receta de croissant cube es perfecta para quienes quieren innovar con un clásico de la pastelería. Su forma cúbica no solo es estética, sino que también permite un horneado parejo y una textura increíble. El secreto está en el laminado con manteca, que genera esas capas hojaldradas tan buscadas. Podés rellenarlos con chocolate, dulce de leche o cremas para darles un toque personal. Son ideales para una merienda especial o para sorprender en un desayuno distinto. ¡Animate que son espectaculares!.

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