Receta tradicional de bolas de fraile con dulce de leche ¡imperdible!
Probá esta receta de bolas de fraile con dulce de leche, esponjosas, dulces y bien argentinas, ideales para acompañar el mate en cualquier momento.
Esta receta de bolas de fraile con dulce de leche es un clásico irresistible de la panadería argentina. Con una masa suave, frita y rellena con el dulce más querido, son perfectas para la merienda. Aunque llevan levado, el resultado es esponjoso y delicioso, ideal para compartir en familia.
Rinde: 12 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina.
- 250 mililitros de leche.
- 25 gramos de levadura fresca.
- 80 gramos de azúcar.
- 50 gramos de manteca.
- 2 huevos.
- 5 gramos de esencia de vainilla.
- 10 gramos de sal.
- 500 mililitros de aceite para freír.
- 300 gramos de dulce de leche.
- 100 gramos de azúcar extra para rebozar.
Paso a paso para crear bolas de fraile con dulce de leche deliciosas
1- Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar.
2- En un bowl, mezclá la harina, el resto del azúcar, la sal, los huevos y la mezcla de levadura.
3- Amasá e incorporá la manteca y la vainilla hasta lograr una masa suave.
4- Dejá levar hasta que duplique su volumen.
5- Formá bollitos con la masa y dejalos levar nuevamente.
6- Freí en aceite caliente hasta que estén dorados.
7- Retirá y escurrí sobre papel absorbente.
8- Rebozá en azúcar mientras aún están tibios.
9- Rellená con dulce de leche usando manga o cuchillo.
De la cocina a la mesa
Esta receta de bolas de fraile con dulce de leche es perfecta para una merienda bien argentina. Su exterior dorado y su interior suave hacen que cada bocado sea una delicia. El secreto está en freírlas a la temperatura justa para que no absorban demasiado aceite. Además, podés variar el relleno con crema pastelera o chocolate. Son ideales para acompañar el mate o un café, y siempre resultan un éxito en reuniones familiares. Sin dudas, combinan tradición, sabor y ese toque casero que tanto gusta. ¡Poné la pava!.