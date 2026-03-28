Receta tradicional de bolas de fraile con dulce de leche ¡imperdible!

Esta receta de bolas de fraile con dulce de leche es un clásico irresistible de la panadería argentina. Con una masa suave, frita y rellena con el dulce más querido, son perfectas para la merienda. Aunque llevan levado, el resultado es esponjoso y delicioso, ideal para compartir en familia.

Muchas familias preparan esta receta los fines de semana.

1- Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar .

2- En un bowl, mezclá la harina , el resto del azúcar , la sal , los huevos y la mezcla de levadura .

3- Amasá e incorporá la manteca y la vainilla hasta lograr una masa suave.

4- Dejá levar hasta que duplique su volumen.

5- Formá bollitos con la masa y dejalos levar nuevamente.

6- Freí en aceite caliente hasta que estén dorados.

7- Retirá y escurrí sobre papel absorbente.

8- Rebozá en azúcar mientras aún están tibios.

9- Rellená con dulce de leche usando manga o cuchillo.

Poné todo el sabor en tu mesa Es una receta típica para la merienda. El Diario de Carlos Paz

De la cocina a la mesa

Esta receta de bolas de fraile con dulce de leche es perfecta para una merienda bien argentina. Su exterior dorado y su interior suave hacen que cada bocado sea una delicia. El secreto está en freírlas a la temperatura justa para que no absorban demasiado aceite. Además, podés variar el relleno con crema pastelera o chocolate. Son ideales para acompañar el mate o un café, y siempre resultan un éxito en reuniones familiares. Sin dudas, combinan tradición, sabor y ese toque casero que tanto gusta. ¡Poné la pava!.