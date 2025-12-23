Tras los incidentes en Quilmes y Lanús, el kirchnerismo apuntó contra Verónica Magario y le reclama sesionar

A pocas horas de que se concreten dos graves incidentes en Quilmes y Lanús , donde se vio públicamente un conflicto entre las intendencias de La Cámpora y el dirigente Juan Grabois , un grupo de senadores K presiona a la vicegobernadora Verónica Magario para que convoque la próxima semana a una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Los legisladores pretenden tratar en el recinto dos proyectos que podrían perder estado parlamentario. A su vez, buscan dejar sin efecto la sesión preparatoria y quieren resolver la distribución de lugares en las vicepresidencias, que forman parte de la línea sucesoria en la gobernación provincial.

La nota fue firmada por los senadores Evelyn Díaz, Sergio Berni, Mónica Macha, María Rosa Martínez, Maria Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi , quienes reclaman votar el proyecto que busca crear un laboratorio de producción de medicamentos y una empresa de atención de emergencias.

“Usted fue elegida para representar un proyecto político que prioriza la salud pública como un derecho fundamental. Ignorar el pedido de este bloque y de los trabajadores del sistema sanitario implica no solo una falta administrativa al Reglamento (Arts. 120 y 121), sino una claudicación ante los intereses de quienes la eligieron”, señalaron.

“Los mismos que hace poco decían sin ningún fundamento que el 'kirchnerismo lima al gobernador y no le aprueba los proyectos' son los que ahora se los dejan caer. No sé de qué se van a disfrazar”, recalcó González Santalla.

Para estos senadores, “resulta urgente regularizar la situación respecto de los mandatos de los secretarios Legislativo y Administrativo, circunstancia que se encuentra supeditada a la voluntad del Cuerpo por lo cual deben abstenerse de realizar cualquier acto administrativo, bajo sanción de incurrir en la comisión del delito de usurpación de títulos y Honores (art. 246 del Código Penal)”.

“No existen obstáculos numéricos para sesionar, dado que nuestro bloque cuenta con la mayoría necesaria para funcionar y aprobar estos proyectos que forman parte estratégica de la soberanía sanitaria bonaerense”, plantearon.

Qué pasó en Quilmes y Lanús

Represión en Quilmes

Este lunes por la mañana hubo disturbios frente al Concejo Deliberante de Quilmes, donde se debatía un proyecto para regular la actividad de los llamados “trapitos” y el estacionamiento medido. Se registraron enfrentamientos entre manifestantes —en su mayoría cuidacoches y cooperativistas— y la Policía bonaerense.

La protesta, inicialmente por razones laborales y económicas, rápidamente se politizó y se transformó en un foco de tensión interna dentro del propio peronismo bonaerense.

Desde el entorno de Juan Grabois (Unión de Trabajadores de la Economía Popular – UTEP) denunciaron represión y cuestionaron a la gestión municipal por excluir de la discusión a los “trapitos”.

El episodio derivó en un cruce directo entre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y Grabois, con mensajes y acusaciones públicas que dejaron en evidencia la fractura interna.

A un día de esos incidentes, sucedió otra protesta frente a la municipalidad de Lanús por parte de militantes del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que le reclamaron al intendente camporista Julián Alvarez un aumento de los ingresos de los cooperativistas que llevan adelante tareas de barrido en la comuna.