Manifestantes de Juan Grabois protestaron en la Municipalidad de Lanús y hasta quemaron un árbol de Navidad

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), vinculada a Juan Grabois , protagonizó este martes una protesta frente a la Municipalidad de Lanús , en reclamo de aumentos salariales para cooperativistas que realizan tareas de limpieza en las calles del distrito. El intendente Julián Álvarez , referente de La Cámpora y exsecretario de Justicia durante las presidencias de Cristina Kirchner, es el destinatario de estas demandas.

Los trabajadores nucleados en la UTEP exigieron una mejora salarial para quienes realizan el barrido de calles, denunciando que cobran $140.000 mensuales. En un comunicado titulado "Economía social y popular en emergencia", la organización liderada por Alejandro "Peluca" Gramajo expresó: "Los trabajadores de Lanús nos organizamos por nuestros derechos. Porque no hay Navidad digna sin salarios justos y con precarización laboral".

Las demandas específicas incluyen salarios dignos, un bono de fin de año, productos navideños, la continuidad de los convenios laborales y la inclusión de cooperativas de trabajo. Durante la protesta, los manifestantes quemaron el árbol de Navidad ubicado en el ingreso del edificio municipal .

La policía cerró el acceso a la Municipalidad y cortó la avenida Hipólito Yrigoyen al 3800. Los manifestantes exigieron hablar directamente con el intendente Álvarez, pero no fueron recibidos.

Fuentes municipales calificaron la protesta como "un piquete con intencionalidad política, y no un reclamo genuino de vecinos y vecinas de Lanús". Apuntaron contra el Movimiento Evita y el dirigente Agustín Balladares, quien está alineado con el gobernador Axel Kicillof en la interna peronista.

¿Quién es Agustín Balladares y qué rol juega en el conflicto?

Balladares fue presidente del Concejo Deliberante de Lanús hasta diciembre de este año, cargo que quedó en manos de Nicolás Russo, dirigente del Frente Renovador. En 2023, Balladares fue precandidato a intendente pero perdió la interna ante Álvarez, aunque luego integró la alianza gobernante en el distrito que ese año le quitó el municipio a Pro después de ocho años de mandato de Néstor Grindetti.

Desde La Cámpora señalaron que uno de los manifestantes advirtió a la guardia policial que, si no los atendía el intendente, iba a pasar "lo de Quilmes". Indicaron que junto a quien amenazó con ejercer violencia se encontraba Silvio Denis Guzmán, alias "Tinino", un dirigente cercano a Balladares que integró su boleta en 2023 como precandidato a concejal.

¿Qué sucedió en Quilmes el día anterior?

El día previo a la protesta en Lanús, se produjo un fuerte cruce entre Juan Grabois y la intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, por una ordenanza municipal que autorizó el estacionamiento medido en diferentes zonas de la comuna.

El proyecto de la intendencia quilmeña fue aprobado con votos del peronismo, la UCR, Pro y parte de La Libertad Avanza. La normativa establece que en zonas céntricas del distrito se pondrán en marcha el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal, el Sistema Municipal de Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito y el Sistema de Control y Pesaje de Vehículos de Transportes de Carga. Antes, este servicio era prestado por "trapitos" supuestamente coordinados por una organización cercana a Grabois.

El enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales frente al palacio comunal quilmeño marcó un antecedente de tensión que fue mencionado explícitamente durante la protesta en Lanús.

¿Qué papel cumple la UTEP y quién la lidera?

La UTEP está liderada por Alejandro "Peluca" Gramajo, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Juan Grabois que también tejió vínculos importantes con la Iglesia y con los gremios de la CGT. La organización representa a trabajadores de la economía popular y encabeza reclamos por mejoras laborales en el conurbano bonaerense.

¿Cómo impacta la interna peronista en estos conflictos?

Quilmes y Lanús son intendencias gobernadas por La Cámpora donde la interna peronista se hace sentir con intensidad. En ambos distritos, la división se observa en el Concejo Deliberante con escisiones en el peronismo de concejales alineados con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, uno de los principales impulsores de Kicillof en la interna. Los ediles que responden a Ferraresi armaron monobloques en cada uno de los distritos, separados de las bancadas comandadas por La Cámpora.