De un fugaz paso por Godoy Cruz al gol que metió a Paraguay en octavos del Mundial

José Canale estuvo apenas seis meses en el Tomba. Hoy es referente de Lanús y el héroe de la clasificación paraguaya.

José Canale necesitó apenas un penal ante Manuel Neuer para quedar en la historia reciente del fútbol paraguayo. Su gol le dio a la Albirroja la clasificación a los octavos de final del Mundial, pero detrás de ese festejo hay una carrera que, curiosamente, también tiene un capítulo escrito en Mendoza.

De Godoy Cruz al histórico gol de Paraguay y meterse en octavos El defensor central vistió la camiseta de Godoy Cruz durante el segundo semestre de 2022. Llegó en julio y permaneció hasta diciembre, en un ciclo breve en el que fue convocado para 14 partidos oficiales, aunque no logró convertir goles ni afianzarse como una pieza indiscutida del equipo.

Paraguay histórico. @Albirroja Su salida del Tomba terminó siendo el punto de partida de un crecimiento sostenido. Lanús apostó por sus condiciones y allí encontró la continuidad que necesitaba. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los referentes del plantel, hasta recibir la cinta de capitán y consolidarse como uno de los mejores defensores del fútbol argentino, logrando importantes campeonatos.

Ese presente también le abrió definitivamente las puertas de la selección paraguaya. Y en el escenario más importante de todos, Canale respondió. Su gol no solo clasificó a Paraguay a los octavos de final del Mundial, sino que además confirmó la evolución de un futbolista que supo reinventarse tras un paso sin demasiado brillo por Mendoza.