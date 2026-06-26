Ratificaron el procesamiento de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la causa por retención de aportes en AFA

La Cámara en lo Penal Económico confirmará que la apelación de los dirigentes contra la decisión del juez Diego Amarante de procesarlos en marzo pasado fue presentada fuera de término.

La Cámara en lo Penal Económico confirmó un nuevo revés para el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, al dejar firme la decisión que declaró desierto el recurso de apelación presentado por sus abogados en la causa que investiga la presunta retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social.

La resolución, firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, sostuvo que la defensa de Tapia no cumplió con los requisitos procesales para sostener la apelación. Según el fallo, "la inasistencia del recurrente a la audiencia dispuesta y la falta de presentación de un memorial sustitutivo resultan asimilables a una deserción del recurso", por lo que la Cámara analizará el procesamiento sin considerar los argumentos planteados por el dirigente.

Con esta decisión, el tribunal quedó en condiciones de resolver si confirma o modifica los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante, aunque lo hará sin evaluar los agravios formulados por Tapia y la propia AFA, también procesada como persona jurídica.

El origen de la denuncia y las implicancias legales para la cúpula de AFA La investigación se originó tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la conducción de la AFA de haber retenido aportes previsionales e impuestos nacionales correspondientes a sus empleados sin depositarlos dentro del plazo legal. El monto involucrado supera los $19.300 millones y corresponde a obligaciones acumuladas entre 2024 y 2025.

Al dictar los procesamientos a fines de marzo, Amarante sostuvo que existió "un evidente plan" destinado a postergar deliberadamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales para mantener una mayor disponibilidad de fondos y obtener beneficios financieros. En esa resolución también dispuso embargos por $350 millones sobre los bienes de Tapia y Toviggino, y mantuvo la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.