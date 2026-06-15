Ni la Copa lo salva: la imagen de Chiqui Tapia se hunde antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

De cara al debut de Argentina en el Mundial 2026, la consultora Giacobbe & Asociados midió la atmósfera política y las eventuales implicancias de la performance de la selección en el Gobierno Nacional y, además, la imagen del presidente de la AFA, Claudio Tapia .

Este informe fue relevado entre el 5 y el 10 de junio. Entre sus resultados, se destaca que el 85,5% considera que, si la Selección sale campeona, "la gente lo votaría igual" a Javier Milei, contra apenas un 10,1% que cree que "lo votaría más".

El dato se vuelve más contundente cuando se baja a la decisión personal: consultados por su propio voto, el 93,4% responde que "de ninguna manera" un título le cambiaría la elección, y solo el 3,9% admite que votaría a Milei si Argentina gana. El entusiasmo deportivo no se transfiere a las urnas.

El presidente de la AFA es la figura con peor recepción del estudio de Giacobbe. El 44,8% afirma que Claudio Tapia "no debe asistir estando investigado por la Justicia", contra un 30,4% que lo respalda como representante institucional.

Su imagen es lapidaria: 42,7% negativa y apenas 14,2% positiva, con una nube de palabras dominada por términos como "corrupto", "chorro" y "mafioso".

Informe Especial Mundial 2026

El "efecto rebote" se desinfló frente a 2022

La comparación histórica que ofrece la consultora es la parte más jugosa para leer en clave política. En el relevamiento de Giacobbe de 2022, con Alberto Fernández en la Casa Rosada, el 19,9% decía que un campeonato lo llevaría a votar más al oficialismo.

Hoy, con Milei, ese número cayó a la mitad: 10,1%. En el plano personal, la merma es del mismo orden: del 6,2% al 3,9%. La capacidad del fútbol de "contagiar" al gobierno de turno se redujo, y la sociedad parece cada vez más impermeable a la épica como herramienta política.

La grieta le gana al Mundial

El rechazo a mezclar pelota y política es categórico. El 71,5% sostiene que "el Mundial no tiene nada que ver con la política" y descarta usarlo como excusa para "estar más unidos", frente a un 27,3% que sí lo ve como una oportunidad.

En la misma línea, el 51,8% no asocia a la Selección con ningún espacio político y otro 32% directamente "no lo tiene claro". Las adscripciones partidarias son marginales y se reparten parejo: 6,3% la liga al kirchnerismo y 5,8% a La Libertad Avanza.

Economía o gloria: un dilema cabeza a cabeza

Donde aparece la tensión real es en el trade-off. Ante la opción de elegir para los próximos cuatro años, el 48,8% prefiere que "Argentina mejore económicamente pero le vaya mal en el Mundial", mientras que el 44,2% optaría por "volver a ganar el Mundial aunque la economía no mejore".

El bolsillo se impone, pero por un margen estrecho que habla de una sociedad dividida entre el pragmatismo y la pasión.

Messi presidente y Milei de arquero

En el costado lúdico con lectura política, la encuesta deja postales elocuentes. Ante un hipotético "Messi vs. Maradona" para la Presidencia, el 58,1% elige a Messi y solo el 9,9% a Maradona, con un 31,3% que no votaría a ninguno. Y en el juego de asignar puestos a los dirigentes, a Milei la mayoría lo manda al banco: 49,4% responde que "no ingresa" y un 26% lo ubica de arquero.