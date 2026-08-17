El encuentro de dos leyendas: los detalles del mano a mano entre Rubén Blades y Charly García

El panameño y el referente del rock nacional se reunieron en la previa del show en el Movistar Arena. Durante el concierto, Blades le dedicó un reconocimiento.

La noche del domingo 16 de agosto estuvo marcada por el cruce de dos figuras centrales de la música latinoamericana. En el marco de su regreso a la Argentina, Rubén Blades se presentó con entradas agotadas en el Movistar Arena. Uno de los hechos más destacados de la jornada se dio fuera del escenario, cuando el cantautor recibió en su camarín a Charly García.

El encuentro ocurrió antes del inicio del recital. Los músicos conversaron durante algunos minutos, consolidando un gesto de respeto mutuo entre ambos referentes.

La asistencia de García fue destacada formalmente durante el espectáculo. Desde el escenario, Blades tomó la palabra para dirigirse a la audiencia: “Está viendo este show una leyenda del rock mundial: Charly García”. Esta declaración provocó la ovación inmediata de los miles de asistentes.

Las referencias audiovisuales del encuentro Rubén Blades y Charly García. X / Movistar Arena El concierto del panameño, correspondiente a la gira "Fotografías", tuvo una duración de casi tres horas y comenzó puntualmente a las 21. Blades estuvo respaldado por la Roberto Delgado Big Band, un ensamble integrado por 19 músicos.

El repertorio recorrió diferentes etapas de su carrera, incluyendo clásicos de la salsa y la canción social como “Plástico”, “Pedro Navaja”, “Decisiones” y “Pablo Pueblo”. El músico también aprovechó para saludar a la audiencia recordando que su primera visita a Buenos Aires fue en 1983 y que regresaba en 2026 para decirles "que todavía se puede".