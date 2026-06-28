Se dio a conocer el emotivo proyecto en el que trabajaba Ernestina Pais antes de su muerte: "Sobre su vida"

Durante la despedida a Ernestina Pais , quien falleció a los 54 años , su compañera de elenco y amiga, Romina Gaetani , compartió detalles hasta ahora desconocidos sobre el presente de la conductora. En medio de la conmoción, la actriz reveló que Pais se encontraba trabajando en proyectos sumamente íntimos durante los tiempos libres de la gira teatral.

En diálogo con la prensa, Gaetani detalló cómo fueron las horas previas al fatal desenlace y el asombro que generó la noticia en el elenco. "Durante la tarde se estuvo comunicando con el chat de la obra de teatro por notas, por cómo iba a ser la gira de esta semana. Se la escuchaba muy entusiasmada" , relató, y agregó visiblemente afectada: "Todavía no caigo, es una locura".

Al ser consultada sobre el estado anímico de Pais en las últimas semanas, Gaetani destacó el gran momento que atravesaba. " Estaba muy feliz, muy contenta en la gira", aseguró. Fue en ese contexto que reveló en qué invertía la periodista sus momentos de descanso entre funciones y viajes.

" Imaginate, en los ratos libres que teníamos en la gira, se iba a la habitación y se ponía a escribir en su computadora. Mientras daba notas para El divorcio del año, estaba escribiendo su libro, paraba, se comunicaba con España, y seguía con el guion del padre" , precisó Gaetani .

Ante la consulta sobre la temática principal del libro que estaba redactando, la actriz respondió de manera contundente: "Sobre su vida. Nada más ni nada menos".

El inicio de una amistad marcada por la empatía

Ernestina Pais murió en la noche del viernes. Archivo MDZ

Además de repasar su entusiasmo laboral, Gaetani se tomó unos minutos para destacar la calidad humana de Ernestina, revelando cómo se gestó el vínculo entre ambas mucho antes de compartir escenario. Según contó, la conductora fue un sostén fundamental cuando la actriz atravesó un difícil comienzo de año al realizar una denuncia por violencia de género.

"A mí me abrazó el alma. Ella sin conocerme, y antes de estar yo en la obra, me dejó un mensaje. Sabía el tamaño de mujer y de profesional que era, pero no la conocía personalmente", recordó.

El gesto de Pais fue clave para Gaetani, quien remarcó la insistencia de la conductora para evitar que se deprimiera por la situación mediática y judicial. "Estaba preocupada de que yo no me metiera en ningún lugar oscuro, me decía 'por favor no entres en un lugar oscuro, que no te caigas'. Empezamos un diálogo por WhatsApp, un ida y vuelta, y de la noche a la mañana terminé estando en El divorcio del año, compartiendo todos los días con ella", detalló.

Para finalizar, Gaetani definió a su compañera como una figura comprometida y solidaria con el dolor ajeno: "Fue una persona que, sin conocerme, al toque me llamó y me abrazó. Así fue conmigo y con todos. Era una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causas, muy empática, de ponerse en el lugar del otro y muy justiciera".