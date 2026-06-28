Último adiós a Ernestina Pais: así la despidieron sus familiares, amigos y famosos

En un clima de profundo dolor, este domingo 28 de junio se llevó a cabo el velatorio de Ernestina Pais . El encuentro tuvo lugar en la sala Alessandria, ubicada en avenida Córdoba 5084, donde desde las 8 de la mañana se acercaron familiares, amigos y seres queridos para acompañar a la familia en la despedida de la reconocida presentadora.

Tras la despedida en el lugar, sus restos serán trasladados al cementerio de Chacarita, donde descansarán en el Panteón de Actores .

Entre los primeros presentes se destacó la llegada de José María Muscari , director de la obra El divorcio del año, la cual Ernestina protagonizaba junto a un elenco que incluía a Fabián Vena, Juan Palomino, Romina Gaetani y Rocío Igarzábal . Su compañero de elenco, Juan Palomino , y la propia Gaetani se mostraron profundamente afectados al llegar al lugar.

Romina Gaetani , visiblemente dolida, expresó en palabras el entusiasmo que Ernestina mostraba por sus proyectos recientes, revelando que en los ratos libres durante la gira nacional del espectáculo, la conductora se dedicaba a escribir un libro autobiográfico y trabajaba en el guion de un nuevo proyecto sobre su padre. "Ella estaba muy feliz, muy contenta. No puedo creerlo, todavía no caigo, es una locura" , expresó la actriz.

La actriz también destacó el rol fundamental que Ernestina tuvo en su vida personal durante los últimos meses, convirtiéndose en un sostén emocional clave tras las dificultades personales que la actriz atravesó a principios de 2025. "Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande, una gran compañera, una nueva amiga. Era un ejemplo de cómo acompañaba a la gente que quería" , confesó.

María Valenzuela. RS Fotos

A la sala velatoria también se acercaron otras personalidades que formaron parte de su camino profesional y personal, entre ellas la actriz María Valenzuela, una de sus amistades más cercanas, y María Carámbula, con quien compartió el escenario en Menopausia Show. También se hizo presente Javier Timerman, pareja de la conductora.

Federica Pais. RS Fotos

Minutos después de las 10 de la mañana, llegaron al lugar su hermana, Federica Pais, y su madre, Milka Truol. La despedida continúa desarrollándose en un ambiente de respetuosa privacidad mientras colegas y allegados se acercan para dar el último adiós a la periodista.

Milka Truol. RS Fotos

Rocío Igarzábal. RS Fotos

Al velatorio también asistió Rocío Igarzábal, compañera de elenco en la obra El divorcio del año. La actriz se mostró visiblemente afectada, un sentimiento que ya había expresado previamente a través de sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Gastón Pauls. RS Fotos

Diego Ramos. RS Fotos

También hicieron presencia de figuras como Malena Pichot, Alejo Ortiz, Diego Ramos y Gastón Pauls. En particular, el actor, con quien Pais mantuvo un vínculo de larga data marcado por distintas etapas, se refirió a la relación que los unía a través de un sentido mensaje en sus redes sociales: 'Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más', expresó el actor tras la noticia.

Benicio Guyot. RS fotos

Poco después, se hizo presente en la sala velatoria Benicio Guyot Pais, hijo de la conductora fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot, quien arribó al lugar acompañado por un grupo de allegados para despedirse de su madre.

Más tarde, se sumaron otras figuras del espectáculo para acompañar en el dolor a la familia y cercanos, como fue el caso de Julieta Ortega, Malena Guinzburg y Dalma Maradona, además del comediante “Bicho” Gómez, compañero de Pais en el programa Mañanas informales.

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