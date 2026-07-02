Una mujer resultó herida tras un choque en cadena provocado por el hielo en Luján de Cuyo

El choque ocurrió a la altura del puente sobre el río Mendoza e involucró a cuatro vehículos. Una mujer resultó herida y fue trasladada a la Clínica Luján.

Una mujer resultó herida durante la mañana tras un choque en cadena protagonizado por cuatro vehículos sobre la Ruta 40, a la altura del puente sobre el río Mendoza. Producto de las heridas, la mujer debió ser trasladada a la Clínica Luján para ser atendida.

De acuerdo con información policial, el siniestro se originó cuando un Volkswagen Gol Trend perdió adherencia sobre la calzada, aparentemente debido al hielo acumulado por las bajas temperaturas. El vehículo realizó un trompo y terminó impactando contra las defensas metálicas.

Un choque en cadena La maniobra sorprendió a los automovilistas que circulaban detrás, quienes no lograron frenar a tiempo y terminaron colisionando entre sí, lo que derivó en un choque múltiple.

Como consecuencia del accidente, una mujer que viajaba como acompañante sufrió lesiones y fue trasladada a la Clínica Luján para recibir asistencia médica. En tanto, el resto de las personas involucradas no presentó heridas.