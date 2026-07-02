Un camión perdió el control y provocó un accidente en Guaymallén: chocó y quedó atravesado en la calzada

El accidente ocurrió en la intersección de Elpidio González y el Acceso Este. El vehículo bloqueó parcialmente la circulación y provocó importantes demoras.

La calzada resbaladiza,producto de las bajas temperaturas habría sido un factor determinante en el accidente.

Las bajas temperaturas volvieron a generar complicaciones en las calles del Gran Mendoza. Durante la mañana se produjo un nuevo accidente, luego de que un camión quedara atravesado sobre el puente de Elpidio González que cruza el Acceso Este, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo.

Aunque las causas del hecho todavía no fueron determinadas, todo indica que el estado resbaladizo de la calzada, producto de las bajas temperaturas, habría sido un factor determinante para que el camión terminara atravesado sobre el puente.

Demoras en el tránsito Como consecuencia, el tránsito se vio seriamente afectado en ese sector de Guaymallén, donde se registraron importantes demoras mientras se trabajaba para remover el camión y restablecer la circulación.