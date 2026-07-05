Tres hombres emboscaron a un repartidor y le robaron la moto

Tres sujetos asaltaron a un repartidor de Pedidos Ya y, amenazándolo con un arma, le quitaron la moto y otras pertenencias. Ocurrió en Luján de Cuyo.

El trabajador de Pedidos Ya fue sorprendido por tres sujetos que le robaron su moto y su celular. Imagen ilustrativa.

Cerca de la medianoche, un grupo de tres personas emboscó a un repartidor de Pedidos Ya y le robó su moto luego de que la víctima llegara al supuesto lugar de destino. El hecho ocurrió en calle Terrada de Luján de Cuyo.

Según denunció la víctima, un trabajador de reparto de 34 años, circulaba a bordo de su moto Honda Titan 150 cc realizando tareas de delivery para Pedidos Ya y al llegar al lugar indicado para realizar el reparto, fue sorprendido por tres hombres que, amenazándolo con un arma de fuego, le robaron la moto y su teléfono celular.

Luego del hecho delictivo, ocurrido en calle Terrada al 1540, los tres hombres escaparon por la misma calle en dirección al norte.