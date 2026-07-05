Intentó robar en un depósito, quedó trabado en un boquete a cuatro metros de altura y murió

Un hombre de 28 años murió durante la madrugada del sábado al quedar atrapado en un orificio que había abierto en el techo de un depósito industrial de Mar del Plata para ingresar a robar. Fue identificado como Gianfranco Fresco y la autopsia indicó que sufrió asfixia por compresión del tórax y luxación de hombros.

El episodio se registró en un predio ubicado a la altura del kilómetro 3,5 de la ruta 88, en Mar del Plata. Según trascendió, el hombre había realizado un boquete en la estructura de chapa del galpón de la empresa Esem Generadores con el objetivo de entrar a robar.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y encontraron al joven inmóvil. Estaba incrustado en un orificio de la chapa lateral del depósito, a unos cuatro metros de altura.

Al llegar al lugar del hecho, la Policía encontró al hombre inmóvil incrustado en el techo de chapa.

En un primer momento, el hombre no llevaba documentación personal, por lo que no pudo ser identificado en el lugar. La causa fue iniciada como “averiguación de causales de muerte”, ya que la médica forense que lo examinó no detectó lesiones visibles en la parte superior del cuerpo.

El personal policial observó al hombre atrapado en la estructura del galpón, sin movimiento y a varios metros del piso. La posición en la que quedó incrustado impidió que pudiera salir por sus propios medios.

El depósito industrial pertenece a la compañía Esem Generadores. El boquete había sido abierto en una zona de chapa del techo o lateral del galpón, según la descripción del hecho. Allí quedó trabado el cuerpo del joven, lo que derivó en una compresión del tórax que terminó provocándole la muerte

La autopsia confirmó la causa de muerte

Luego de realizarse la autopsia, la fiscal Florencia Salas confirmó que la víctima era Gianfranco Fresco. El informe preliminar del Cuerpo Médico Forense determinó que murió por una asfixia provocada por la compresión del tórax y la luxación de los hombros.

Fresco también sufrió varios infartos antes del paro cardíaco fatal. Esa misma fuente señaló que el hombre llevaba mucha ropa puesta, lo que habría dificultado todavía más cualquier intento de liberarse del orificio donde había quedado atrapado.

La investigación permitió establecer que Fresco murió mientras intentaba cometer el robo. Además, la fiscalía confirmó que en el momento del hecho había un cómplice que lo esperaba, aunque hasta ahora esa persona no fue identificada.