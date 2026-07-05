La policía logró detener a un conductor que manejaba ebrio y en contramano

Luego de ser alertados por el 911, oficiales de la policía lograron sacar de circulación a un joven que manejaba alcoholizado y en contramano.

Alrededor de las 2 de la mañana de este domingo, la policía logró interceptar a un conductor de 22 años quien circulaba por Luján de Cuyo en estado de ebriedad y en contramano a bordo de una camioneta Toyota Hilux. El test realizado reveló una cifra muy superior a la permitida para circular.

El procedimiento se realizó en la intersección de las calles San Martín y 25 de mayo, del departamento de Luján de Cuyo, y según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 advirtió sobre la presencia de una camioneta Toyota Hilux blanca, con vidrios polarizados y reflectores amarillos, circulando en contramano por calle Alvear con dirección a la plaza departamental.

Con los datos aportados, personal policial se desplazó a la zona y realizó un patrullaje, en donde pudieron localizar el vehículo e identificaron a su conductor, un joven de 22 años.

El test realizado por la policía superó ampliamente el límite permitido. Imagen ilustrativa. Archivo MDZ Durante el control, los agentes realizaron el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre, una marca muy por encima de lo permitido para conducir.