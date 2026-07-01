Venezuela: quiénes son los cuatro policías "buitres" acusados de robar dinero a las víctimas del terremoto

Tras los daños que ocasionaron los dos terremotos en Venezuela la semana pasada, particularmente en la zona de La Guaira , cuatro agentes de la Policía del país fueron detenidos y expulsados de la fuerza luego de ser acusados de robar el dinero en efectivo encontrado entre los escombros de los edificios derrumbados.

Los policías que "desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa", según el comunicado del CICPC, fueron identificados como Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josue Jhonatan Burgos Sánchez .

"Hay personas que están fallecidas y sacando gente, no buscando plata", gritó uno de los civiles que arrinconaron a los efectivos con una bolsa con dinero, mientras una mujer rompía los billetes.

De acuerdo a la información proporcionada por medios locales, los cuatro agentes eran parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) , el principal organismo de investigaciones penales de Venezuela. La triste ironía radica en que su función en este tipo de catástrofes es la de cuidar los inmuebles y proteger los bienes personales de las personas damnificadas por el desastre.

Por lo tanto, los mismos efectivos que se encontraban custodiando las viviendas eran los que terminaron saqueando las pertenencias de las víctimas. "Esta conducta individual, reprobable y contraria a los valores fundamentales de nuestra doctrina, atenta de manera directa contra el prestigio institucional y el respeto debido a la ciudadanía", señala la declaración del CICPC.

El ministro del Interior Diosdado Cabello prometió "tolerancia cero" y alertó que las autoridades serán "mucho más severos" con quienes, vestidos de uniforme, "quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos" en un momento de "gran conmoción". La causa quedó en manos de la Fiscalía N°68 de Venezuela.

Los videos de los policías "buitres" que saquearon los escombros

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A su vez, los vecinos de la zona registraron otras maniobras ilegales por parte de oficiales de policía que se movilizaban en motocicletas mientras se llevaban un televisor de la zona del desastre en La Guaira. Ante esta situación, los ciudadanos los confrontaron, sin embargo no se detuvieron y continuaron con su camino.

Rápidamente, las redes explotaron con las imágenes, y canalizaron el enojo y la frustración de la población que continúa viviendo una catástrofe desde el miércoles pasado.