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Independiente Rivadavia

En vivo: Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Tigre y se está metiendo en los octavos de la Copa Argentina

Tras un claro penal, por un empujón de Moreno a Florentín dentro de área, Luciano Gómez se hizo cargo de la ejecución y puso en ventaja a la Lepra.

Diego Bautista

Diego Bautista

Luciano Gómez, Leonel Bucca y Fabrizio Sartori festejan el tanto del 1-0 de Independiente Rivadavia frente a Tigre.&nbsp;

Luciano Gómez, Leonel Bucca y Fabrizio Sartori festejan el tanto del 1-0 de Independiente Rivadavia frente a Tigre. 

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Gonzalo Ríos, mediocampista de Independiente Rivadavia, disputa el balón con Jalil Elías, volante de Tigre.

Gonzalo Ríos, mediocampista de Independiente Rivadavia, disputa el balón con Jalil Elías, volante de Tigre.

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En el estadio de Belgrano de Córdoba, Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina y se ilusiona con dar un nuevo paso clave en la defensa del título conquistado el año pasado.

La Lepra mendocina se puso en ventaja gracias a un penal convertido por Luciano Gómez y, por ahora, está sacando boleto a la próxima ronda del certamen.

El encuentro comenzó con trámite equilibrado y pocas situaciones de riesgo. Recién pasada la media hora de juego apareció la acción que rompió el cero.

A los 32 minutos, José Florentín cayó dentro del área tras un empujón de Moreno y el árbitro sancionó penal. Luciano Gómez tomó la responsabilidad desde los doce pasos y, con un remate preciso de derecha, estableció el 1-0 para Independiente Rivadavia.

Luciano Gómez de penal puso el 1-0 para la Lepra

Luciano Gómez puso el 1-0 de penal para Independiente

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Tigre

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