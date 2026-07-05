Gallardo habló del rumor por su ida de las transmisiones de ESPN en pleno Mundial: "Me preguntaron adónde iba"

Tras los rumores sobre una posible oferta para dirigir a Uruguay, Gallardo fue contundente y explicó su motivo de su ida de las transmisiones de ESPN.

Marcelo Gallardo puso fin a las especulaciones sobre su futuro. En una entrevista mano a mano con Sebastián Vignolo en ESPN, el exentrenador de River explicó por qué dejó la cobertura del Mundial 2026, negó que su salida esté relacionada con una nueva experiencia como director técnico y fue contundente al desmentir los rumores que lo acercaban a la selección de Uruguay.

Consultado sobre la posibilidad de volver a dirigir, el Muñeco dejó en claro que, por el momento, no tiene apuro por regresar a un banco de suplentes: "Tengo ganas de disfrutar. Veremos cómo se va presentando, tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado. No importa qué, pero algo me tiene que seducir de algún lugar. No hablo de nombres, jerarquías ni nada. Tengo algo en mí que me apasiona y veo otras cosas", expresó.

Gallardo habló del rumor por su ida de las transmisiones de ESPN en pleno Mundial Gallardo también explicó que su salida de ESPN responde únicamente a compromisos personales asumidos con anterioridad y no a una negociación con algún club o selección: "Me preguntaron adónde iba: no voy a ningún lado. Tengo compromisos asumidos de antes de venir acá y tengo que responder. No es que me voy a dirigir a algún lugar, nada que ver. Lo explico para que no se genere ninguna falsa expectativa. Enseguida se sacan conclusiones, uno está acostumbrado a que saquen conclusiones con uno mismo, pero no es por ahí", sostuvo.

X @SC_ESPN En esa misma línea, fue categórico cuando le preguntaron por la posibilidad de reemplazar a Marcelo Bielsa al frente de Uruguay: "No tengo nada que ver con eso", respondió, descartando de plano cualquier tipo de contacto con la Asociación Uruguaya de Fútbol tras la salida del Loco.

Por último, Gallardo reveló que aceptó el desafío de analizar el Mundial desde un rol completamente distinto al que desarrolló durante toda su carrera: "Para mí era una experiencia y un desafío totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Me permití esta posibilidad porque quería entender un poquito, verlo desde otro lugar, en un espacio diferente y en un momento distinto de mi vida. Cuando me hicieron la propuesta de venir a analizar desde este lugar, dije: ¿por qué no? Me lo tomé como un desafío y fue algo que realmente tenía ganas de hacer", concluyó.