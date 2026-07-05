Chilavert sorprendió con una tajante sentencia para la Paraguay de Alfaro tras ser eliminada por Francia

Tras la eliminación de la Albirroja en la Copa del Mundo, José Luis Félix Chilavert le dejó un mensaje al combinado nacional luego de su gran participación.

José Luis Chilavert le dejó un sentido mensaje a la Paraguay de Alfaro tras su eliminación en el Mundial.

José Luis Félix Chilavert dejó de lado las críticas y sorprendió con un mensaje de respaldo a la selección de Paraguay luego de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. Tras la derrota por 1-0 frente a Francia, el histórico exarquero cambió el tono de sus declaraciones y reconoció el esfuerzo del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Durante buena parte de la Copa del Mundo, Chilavert había sido uno de los principales críticos del entrenador argentino y de algunos futbolistas de la Albirroja. A través de sus redes sociales lanzó duras declaraciones que generaron una fuerte polémica y alimentaron una extensa novela mediática alrededor del seleccionado paraguayo.

Chilavert sorprendió con una tajante sentencia para la Paraguay de Alfaro tras ser eliminada Sin embargo, consumada la eliminación, el ex Vélez optó por bajar la intensidad de sus cuestionamientos y publicó un mensaje de apoyo en su cuenta de X: "Queridos jugadores, cuerpo técnico y cuerpo médico: ustedes han caído con dignidad y defendiendo la historia paraguaya, de lucha y amor propio. A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones", escribió.

@APFOficial @UltimaHoracom @ABCCardinal Queridos Jugadores ,CT y CM ustedes han caído con dignidad,defendiendo la historia Pya,de lucha y amor propio.A prepararse para los próximos desafios.Estaran siempre en nuestros corazones. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 4, 2026 El gesto también fue interpretado como un reconocimiento hacia Gustavo Alfaro, con quien había protagonizado varios cruces públicos durante los últimos meses. Si bien nunca hubo un acercamiento directo entre ambos, el mensaje marcó un evidente cambio de postura por parte de Chilavert después del recorrido realizado por Paraguay en la Copa del Mundo.