Gustavo Alfaro sacó pecho pese a la eliminación de Paraguay ante Francia: "Terminaron haciendo tiempo"

En conferencia, Gustavo Alfaro dejó a un lado la ajustada derrota ante Francia e hizo un análisis conformista sobre la manera en la que compitió Paraguay.

Paraguay se despidió del Mundial 2026 tras perder 1-0 con Francia en los octavos de final, en un partido áspero y picante que se terminó destrabando con un penal que Kylian Mbappé cambió por gol. Pese a esto, Gustavo Alfaro estuvo lejos de irse con la cabeza gacha de Philadelphia.

En conferencia de prensa, el cazador de utopías imposibles no se lamentó por el resultado, sino que se mostró satisfecho por la actuación de su equipo y destacó que le plantó cara a uno de los máximos favoritos al título.

Las frases de Gustavo Alfaro tras la eliminación de Paraguay en manos de Francia "A Francia los partidos les duraban 60 minutos. A esa altura marcaban la diferencia. Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia. Por eso festejaron cómo festejaron y terminaron haciendo tiempo. Saben lo que les costó", sintetizó el entrenador argentino, cien por ciento convencido de que la Albirroja estuvo a la altura de las circunstancias.

Las palabras de Gustavo Alfaro tras la eliminación de Paraguay ante Francia. Video: DSports Para Alfaro, la eliminación no borra el camino recorrido. Después de dos años de trabajo, Paraguay volvió a competir de igual a igual contra una potencia y hasta se dio el lujo de dejar afuera por penales a Alemania en 16avos. Esa fue, justamente, la lectura que eligió hacer por encima del resultado.