Lo contrataron en pleno Mundial, dirigió dos partidos y se fue ¡a 18 días de haber asumido!

Hervé Renard, que se hizo cargo de la Selección de Túnez en la segunda fecha del Mundial, se despidió del combinado africano en menos de 3 semanas.

El Mundial 2026 está regalando grandes momentos y niveles colectivos e individuales altísimos. Pero así como algunos equipos se están destacando por lo bien que están haciendo las cosas tanto futbolística como organizativamente, hubo otros que lo hicieron por todo lo contrario. Tal es el caso de la Selección de Túnez.

Las Águilas de Cartago fueron uno de los peores equipos de esta Copa del Mundo, puesto que perdieron sus tres partidos y quedaron con una diferencia de gol de -10 (solo Irak quedó más abajo con 0 puntos y una diferencia de -11). Pero no solo fue desastroso su paso por lo hecho en el campo, sino a nivel institucional, ya que llegó al certamen con un DT (Sabri Lamouchi) al que había contratado apenas unos meses antes y al que despidió en plena competencia, tras perder 5-1 en el debut contra Suecia.

Renard estuvo solo 18 días al frente de la Selección de Túnez. EFE En medio de esta crisis, apareció Hervé Renard, una cara conocida en el fútbol africano y asiático (dirigió a Marruecos en Rusia 2018 y a Arabia Saudita en Qatar 2022), como paracaidista. Fue enunciado oficialmente el jueves 16 de junio, pero poco pudo hacer y cayó con contundencia los siguientes dos partidos: 0-4 ante Japón y 1-3 ante Países Bajos.

Su contrato inicial se extendía por lo que durara el Mundial y luego su continuidad se negociaría. Pero lejos de buscar estirarlo, este sábado 4 de julio, el entrenador francés de 57 años decidió dar un paso al costado a apenas 18 días de haber asumido. De este modo, se dio por finalizado un ciclo fugaz que consistió en apenas 2 encuentos, con 2 derrotas, 7 goles en contra y apenas 1 a favor.