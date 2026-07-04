Por qué Cabo Verde hizo historia en los Mundiales pese a quedar eliminado ante Argentina

En su debut mundialista absoluto, Cabo Verde sorprendió al mundo con una inolvidable campaña que será recordada por mucho tiempo.

La ilusión terminó en Miami, pero el legado quedó intacto. Cabo Verde cayó 3-2 ante la Selección argentina en los dieciseisavos de final y se despidió del Mundial 2026 con la frente en alto, después de protagonizar una campaña que absolutamente nadie imaginaba.

En su primera participación en una Copa del Mundo, el seleccionado africano pasó de ser un desconocido para gran parte del planeta a convertirse en la gran revelación. Y lo hizo con apenas cuatro partidos disputados, de los cuales tres fueron ante campeones del mundo.

El tremendo recorrido de Cabo Verde en su debut absoluto en Mundiales El dato más sorprendente es que no perdió ningún partido en los 90 minutos. El histórico 0-0 frente a España y el vibrante 2-2 contra Uruguay fueron los resultados que impulsaron una clasificación que parecía una utopía y que se terminó de completar con otra igualdad sin goles frente a Arabia Saudita en la última fecha. Así, con apenas tres puntos, quedó segundo en el Grupo H dejando sin chances a la selección charrúa, que sumó apenas dos y se despidió del certamen.

Los jugadores de Cabo Verde festejan el golazo de Sidny Lopes Cabral contra Argentina, unos de los mejores del Mundial 2026. EFE Pero su actuación más impactante llegó en el primer cruce eliminatorio. Enfrente estaba Argentina, vigente campeona del mundo y una de las máximas candidatas al título. Lejos de achicarse, Cabo Verde jugó de igual a igual durante más de dos horas y llevó al límite al equipo de Lionel Scaloni, que recién pudo resolver -con mucho sufrimiento- el trámite en el tiempo suplementario.