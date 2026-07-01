El DT de RD Congo se enteró de la muerte de su padre tras caer ante Inglaterra: su reacción en plena conferencia

La República Democrática del Congo estuvo cerca de la hazaña y vencer a Inglaterra en dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero un intratable Harry Kane apareció en el momento más determinante y le dio la victoria al elenco británico sobre el final. Pero a pesar de la eliminación, fue un torneo histórico para los dirigidos por Sébastien Desabre.

El entrenador francés clasificó al elenco africano a una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia y lo hizo ganar y pasar de ronda por primera vez. Aunque la gesta deportiva quedó un tanto opacada para él, ya que este martes, durante el partido, falleció su padre. El técnico fue notificado del deceso una vez consumada la eliminación, pero aún así decidió presentarse a la rueda de prensa, en la que se produjo un impactante momento.

La reacción del DT de RD Congo cuando anunciaron la muerte de su padre en plena conferencia El DT de 49 llevó adelante la conferencia con bastante normalidad, respondiendo las preguntas sobre el cotejo que acababa de finalizar sin mostrar ningún problema. Sin embargo, cuando la charla con los medios finalizaba, el jefe de prensa de los Leopardos Celestes expresó públicamente sus condolencias por la muerte de su papá.

Esto no le gustó nada a Desabre, que evidentemente no tenía ganas de que una noticia tan sensible y personal se conociera de ese modo y en ese preciso momento. Su reacción fue contundente, ya que pasó de estar sonriente a poner una cara de sorpresa y consternación por semejante imprudencia.