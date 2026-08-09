Atento, Boca: un club de España hizo público su interés por Zeballos y ¿prepara una oferta?

Mientras lo del Napoli no avanza, desde el fútbol español posan los ojos en el Changuito. "Es uno de los jugadores que estamos vieron", reveló un dirigente.

El mercado de pases volvió a poner a Exequiel Zeballos en el centro de la escena. Cuando todo parecía concentrarse en la posibilidad de que Napoli avanzara por el delantero de Boca, apareció un nuevo pretendiente desde Europa.

En las últimas horas, el Celta de Vigo se mostró interesado en contar con los servicios del Changuito, quien se entrena apartado del plantel xeneize al haber rechazado incontables propuestas para renovar su contrato. Y no es un rumor más, porque quien se encargó de confirmarlo fue el director deportivo del club español.

Qué dijeron en Celta de Vigo sobre el Changuito Zeballos "Estamos viendo un par de jugadores. Para nosotros y el entrenador es muy necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, habilidad en el uno contra uno y nos ayude a abrir defensas cerradas. Es uno de los jugadores que estamos viendo", aseguró el dirigente Martín Garcés.

El Celta de Vigo, otro posible destino para el Changuito Zeballos a cuatro meses de quedar libre de Boca. Prensa Boca Juniors De todas formas, al instante bajó la espuma y aclaró que todavía no sabe "qué tan cerca puede estar" una eventual negociación. En Boca, claro, no tardaron en llegar las declaraciones y esperan expectantes por una posible oferta, dado a que Zeballos quedará libre en cuatro meses. Incluso, el santiagueño de 24 años ya está en condiciones de poder firmar un precontrato con otro equipo, más allá de que su idea -al menos por ahora- es despedirse en los mejores términos posibles dejándole dinero al club que lo formó.