Mundial: boom vintage en la ciudad donde debutará Argentina

Kansas City , donde Argentina jugará su primer partido del Mundial 2026, también vive una transformación estética. La moda vintage , el diseño independiente y las tiendas de segunda mano se consolidan como parte de la identidad cultural de la ciudad estadounidense, especialmente en sectores artísticos que atraen a turistas y jóvenes creativos.

Uno de los negocios de Kansas City que ofrece regalos y artículos vintage de excelente ingenio y calidad.

Esto facilitó convertirse en uno de los centros creativos emergentes de Estados Unidos, tras combinar tres elementos: antiguos edificios industriales reciclados, f uerte escena artística independiente y alquileres más accesibles que ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Chicago

El auge de lo retro

Locales especializados en prendas vintage, denim clásico, camperas de cuero y accesorios retro multiplican su presencia en barrios como Crossroads Arts District, un barrio de antiguas fábricas convertido en polo cultural. Allí abundan tiendas vintage, ferias de diseño independiente, estudios de artistas, galerías de arte contemporáneo, cafeterías de especialidad. murales urbanos y mercados creativos nocturnos.

tienda de ropa vintage en Kansas City Do Good Co., una de las tiendas populares de moda vintage de Kansas City. visitkc.com y Facebook.com/Dogoodcokc

¿Qué tipo de moda predomina en Kansas City?

A diferencia de los grandes centros comerciales de Nueva York o Miami, Kansas City priorizan el diseño local y las producciones independientes; en definitiva, por una estética más relajada, como denim vintage, camperas de cuero usadas, botas western reinterpretadas, remeras de bandas de rock, prendas recicladas, moda sustentable y diseño artesanal local.

Historieta Moda retro en Kansas City Tiendas vintage, ferias de diseño y barrios creativos convierten a Kansas City en uno de los polos culturales más originales de cara al Mundial 2026, donde debutará Argentina. @mgsimonovich

Muchas prendas vintage cuestan entre 25 y 80 dólares, mientras que piezas de colección pueden superar los 200 ó 300 dólares.

Moda para el Mundial 2026

La ciudad donde debutará Argentina espera unos 650.000 visitantes durante la Copa del Mundo. Esto impulsa el consumo en boutiques, ferias y mercados creativos, por lo que se esperan ferias especiales para turistas, mercados de diseño vinculados al Mundial, intervenciones artísticas en las calles y eventos culturales en galerías y espacios creativos.

Murales creativos en Kansas City Los antiguos almacenes y fábricas vacías de Crossroads ahora son espacios de arte tanto colgado en las salas de exposiciones, como los murales creativos pintados con spray en los exteriores de los edificios. visitkc.com

Crossroads-768x384 Un mural creativo y vintage del barrio artístico de Crossroads. visitkc.com

Muchos visitantes buscan llevarse algo diferente a una camiseta o un souvenir tradicional, y la moda vintage aparece como una de las opciones más originales.