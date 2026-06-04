Mundial: boom vintage en la ciudad donde debutará Argentina
Antes de recibir el Mundial, la moda vintage, el diseño independiente y los mercados creativos ganan protagonismo en Kansas City.
Kansas City, donde Argentina jugará su primer partido del Mundial 2026, también vive una transformación estética. La moda vintage, el diseño independiente y las tiendas de segunda mano se consolidan como parte de la identidad cultural de la ciudad estadounidense, especialmente en sectores artísticos que atraen a turistas y jóvenes creativos.
Esto facilitó convertirse en uno de los centros creativos emergentes de Estados Unidos, tras combinar tres elementos: antiguos edificios industriales reciclados, fuerte escena artística independiente y alquileres más accesibles que ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Chicago
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El auge de lo retro
Locales especializados en prendas vintage, denim clásico, camperas de cuero y accesorios retro multiplican su presencia en barrios como Crossroads Arts District, un barrio de antiguas fábricas convertido en polo cultural. Allí abundan tiendas vintage, ferias de diseño independiente, estudios de artistas, galerías de arte contemporáneo, cafeterías de especialidad. murales urbanos y mercados creativos nocturnos.
¿Qué tipo de moda predomina en Kansas City?
A diferencia de los grandes centros comerciales de Nueva York o Miami, Kansas City priorizan el diseño local y las producciones independientes; en definitiva, por una estética más relajada, como denim vintage, camperas de cuero usadas, botas western reinterpretadas, remeras de bandas de rock, prendas recicladas, moda sustentable y diseño artesanal local.
Muchas prendas vintage cuestan entre 25 y 80 dólares, mientras que piezas de colección pueden superar los 200 ó 300 dólares.
Moda para el Mundial 2026
La ciudad donde debutará Argentina espera unos 650.000 visitantes durante la Copa del Mundo. Esto impulsa el consumo en boutiques, ferias y mercados creativos, por lo que se esperan ferias especiales para turistas, mercados de diseño vinculados al Mundial, intervenciones artísticas en las calles y eventos culturales en galerías y espacios creativos.
Muchos visitantes buscan llevarse algo diferente a una camiseta o un souvenir tradicional, y la moda vintage aparece como una de las opciones más originales.