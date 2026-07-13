La increíble racha adversa que la Selección argentina intentará romper ante Inglaterra

Este miércoles, la Selección argentina no sólo buscará el pase a la final ante un rival histórico como Inglaterra , sino que también intentará ponerle fin a una extensa e increíble racha adversa de más de treinta años: desde el mundial de Italia 1990 la Albiceleste no vence a ningún seleccionado campeón del mundo en los 90 o 120 minutos.

Pese a que en los últimos 36 años el combinado nacional ha contado con grandes equipos -incluido el de Qatar 2022- y que ha enfrentado en múltiples ocasiones a selecciones que cuentan con al menos una estrella en su pecho, en ese tiempo no se ha podido imponer en el tiempo regular, como así tampoco en el suplementario.

Para encontrarse con una victoria albiceleste hay que remontarse al 24 de junio de 1990. Aquel día, durante el mundial que se estaba llevando a cabo en Italia, el equipo conducido por ese entonces por Carlos Salvador Bilardo se impuso a Brasil por 1 a 0, con aquel recordado gol de Claudio Paul Caniggia tras un pase excepcional de Diego Armando Maradona. A partir de ese momento, Argentina nunca más pudo ganarle a un país campeón en la Copa del Mundo sin tener que recurrir a la definición desde los once metros.

Cabe destacar que si bien en la Copa del Mundo de 1990 Argentina dejó en el camino a Italia, el triunfo se produjo en la definición por penales, donde la figura de Sergio Goycochea se hizo gigante. Luego, en la final la suerte le sería esquiva a la Albiceleste y perderían ante Alemania, con un polémico arbitraje del uruguayo Edgardo Codesal.

Caniggia anotó el gol con el que Argentina venció a Brasil en 1990.

El particular registro sumaría un nuevo capítulo en Francia 1998. En esa edición de la Copa del Mundo, Argentina -dirigida por Daniel Pasarella- se cruzaría en octavos de final con Inglaterra. Si bien la Albiceleste accedería a cuartos de final, lo haría por la vía de los penales. Tras 120 minutos de juego, el marcador había terminado 2 a 2. Los Tres Leones se tomarían revancha en Corea-Japón 2002: en fase de grupos vencerían 1 a 0 a un equipo conducido por Marcelo Bielsa.

Ya en el Mundial de 2006, Argentina volvería a chocar contra una selección que sabía lo que era levantar la Copa del Mundo. En cuartos de final quedaría eliminada por penales a menos del anfitrión: Alemania.

En esta larga racha los teutones serían la bestia negra de los argentinos: en 2010 -también en cuartos de final- los europeos vapulearían 4 a 0 al equipo que en esa edición dirigía Maradona. Cuatro años más tarde, en el Maracaná, llegaría uno de los golpes más duros: casi en la última jugada del tiempo suplementario de la final, Mario Götze vencería la resistencia de Sergio Romero para anotar el 1 a 0 que les dio la cuarta Copa del Mundo a los alemanes.

Schurrle, con la camiseta 9, le dio el pase gol a Götze para vencer a la Selección argentina en la final del 2014. FIFA

En Rusia 2018 quien se interpondría en el camino argentino fue Francia. Con una actuación que catapultaría a Kylian Mbappé al estrellato los galos se impusieron 4 a 3 en los 90 minutos para acceder a cuartos de final.

El último antecedente tuvo un desenlace feliz para Argentina: en la final de Qatar, también ante Francia, el equipo de Scaloni se consagró campeón tras una tanda de penales en la que Emiliano "Dibu" Martínez se lució. En los 120' el encuentro había terminado 3 a 3.

La Selección argentina gritó campeón por tercera vez en Qatar 2022 tras imponerse en penales a Francia. Archivo

La racha de Argentina en Mundiales ante selecciones campeonas del mundo