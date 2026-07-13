El arquero de Inglaterra palpitó la semi contra Argentina, elogió a Messi y advirtió: "Es solo un partido"

El sorteo quiso que, a 40 años del histórico 2-1 en México 1986, la Selección argentina volviera a verse las caras con Inglaterra, esta vez por las semifinales del Mundial 2026. No se trata de un choque más entre todos los posibles, y mientras la prensa, hinchas y exjugadores calientan la previa, los protagonistas tratan de calmar las aguas.

Entre ellos se encuentra Jordan Pickford, arquero y uno de los principales referentes de los Tres Leones, que este lunes, a dos días del encuentro (se jugará el miércoles a las 16.00), habló en conferencia de prensa. En la misma analizó lo que espera del partido y destacó la figura del mejor futbolista de todos los tiempos.

Jordan Pickford palpitó el duelo contra Argentina y Messi Sky Sports "Marcó tantos goles, hizo tantos goles... Es una gran historia poder jugar en contra de Lionel Messi. Sabemos todos lo bueno que es. Pero no puedo quedarme solo en Messi, sino en todo el equipo. Va a ser un gran partido, un gran clima...", advirtió el guardameta de 32 años que defiende el arco del Everton.

"Sabemos lo que es Messi y lo difícil que es marcarlo. Esperemos poder hacerlo", insistió. También le dedicó unas palabras al Dibu Martínez: "Es un arquero top, tuvo una gran evolución", reconoció. Y remarcó respecto de las semifinales en general: "Estamos hablando de cuatro de las principales selecciones del Ranking FIFA. Es un placer jugar este partido y vamos a tratar de ganar".