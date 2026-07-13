La picante respuesta de Olave a Casillas tras el triunfo de Argentina ante Suiza: "Subite a la flota inglesa, Iker"

La victoria de la Selección argentina por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó el boleto a semifinales. También provocó reacciones de figuras del fútbol internacional y un intercambio que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Uno de los protagonistas fue Iker Casillas , campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, quien antes del encuentro había publicado un mensaje en su cuenta de X en apoyo a Suiza . "Siempre hay un favorito que se cae", escribió el exarquero español, en una frase que muchos interpretaron como un deseo de eliminación para la Albiceleste.

Tras la clasificación argentina, Juan Carlos Olave recogió el guante y respondió con dureza al histórico exguardameta de Real Madrid. "Subite a la flota inglesa, Iker", escribió el exarquero de Belgrano, acompañando el mensaje con una referencia al próximo rival de la Selección en las semifinales.

Olave, actualmente integrante del cuerpo técnico de Ricardo Zielinski, fue uno de los exfutbolistas argentinos más activos en las redes durante el partido ante Suiza y también dejó mensajes vinculados al histórico enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.

En otro de sus posteos, el exarquero cordobés hizo referencia al conflicto bélico de 1982 y destacó que el próximo cruce trasciende lo deportivo para muchos argentinos. "No olvidamos a aquellos héroes", expresó en sus redes, en alusión a los excombatientes de Malvinas.

Por supuesto que es un partido de futbol y asi debe entenderse, pero citar Malvinas y recordar la guerra es marcar que los Argentinos NO OLVIDAMOS a aquellos HEROES y que lo vamos a utilizar como combustible para competir! y de lograrlo lo dedicaremos a ellos pic.twitter.com/2bq9xfbahI — JuanCa Olave (@juanca_olave) July 12, 2026

Las publicaciones tuvieron una amplia repercusión entre los usuarios argentinos, especialmente por la cercanía de una semifinal que volverá a enfrentar a dos selecciones con una rivalidad histórica en los Mundiales.

Casillas volvió a cuestionar a la Selección

EFE

Las críticas del español no terminaron con la eliminación de Suiza. Luego del partido, Casillas volvió a analizar el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni y aseguró que esperaba una versión más convincente de la vigente campeona del mundo.

"Yo no he visto una selección, de las cuatro que están ahí, que con tan poco haya conseguido tanto", afirmó. Además, agregó: "A Argentina se la ve cansada y sin argumentos. Esperaba mucho más de Argentina después de los partidos ante Cabo Verde y Egipto".

Más allá de las opiniones y las polémicas, la realidad marca que la Selección argentina sigue en carrera. Este miércoles buscará frente a Inglaterra un lugar en la final del Mundial 2026 y una nueva oportunidad de defender el título conseguido en Qatar.